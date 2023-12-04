觀塘鬧市發現北極熊 遊走7大打卡位 欣賞超美幻影極光 冬日市集揀佳節好禮

北極熊出沒注意！觀塘市中心現已變身為北極小鎮，７隻北極熊將於這小鎮現身與大家見面，陪大家影靚相。在晚上大家更可以欣賞到超唯美幻影極光秀，於12月16日至31日，在YM2裕民坊對出的自由空間更設聖誕嘉年華及冬日市集，讓大家可以挑選節日美食和禮物，與親友同度開心佳節。
觀塘市中心YM2裕民坊和自由空間，由即日至2024年1月1日期間將化身最熊北極小鎮，舉行「冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town」。由包括懶懶熊、瞓覺熊、波士熊、媽媽熊、寶寶熊、蜜糖熊和甜心熊，打造的7大特色北極熊拍照景點和多個娛樂區域，其中由一隻高5米的充氣毛毛版巨型波士熊，絕對讓你拍不釋手。而且想看極光的朋友，更可在晚上去自由空間欣賞超唯美幻影極光秀，恍若身處極地雪國之中。而在YM2的北極熊大宅內，更有由超過1萬個7up汽水罐打造，高5米會轉動的聖誕樹及巨型禮物盒，以鼓勵大家過綠色聖誕。
乘冬日熊熊列車 學做北極熊聖誕帽
在周末和聖誕指定時段，小朋友更可在北極熊小火車領隊帶領下，乘搭「冬日熊熊列車」暢遊熊宅遊樂室，家長可於期間限定店為小朋友購買「冬日熊熊列車」入場證，於YM2裕民坊商場以電子貨幣即日消費滿200元，亦可免費換領入場證，或是報名參加「熊出沒工作坊」，學習以環保物料及回收紙製作北極熊聖誕帽，讓小朋友戴上聖誕帽後，擺出各種姿勢與7隻笑容滿面的北極熊合照。此外，在週末、聖誕及元旦期間，商場更會舉辦「北極熊見面會」，讓大家可與身長4米的北極熊見面和合照。
購限定北極熊精品 嘉年華歡度佳節
在拍照之餘，大家亦可到「北極熊探索站」，一同探討與北極熊生活息息相關的環保議題，小朋友更可於不同探索站儲印章換禮品；又或於商場消費滿指定金額，一樣可換限定北極熊禮品。商場內亦設發售北極熊和聖誕禮品的期間限定店，大小朋友都不容錯過。在商場內的餐飲商店，亦趁聖誕推出節日主題美食，配合12月16日至31日於YM2裕民坊對出戶外空間舉行的聖誕嘉年華，讓大家盡情食、買、玩，歡度普天同慶聖誕節。