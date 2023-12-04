熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 年少日記 社內相親 Cybertruck 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
好去處
2023-12-04 04:29:46
日報

觀塘鬧市發現北極熊 遊走7大打卡位 欣賞超美幻影極光 冬日市集揀佳節好禮

分享：
裕民坊 北極熊

７隻北極熊將於觀塘YM2裕民坊出沒，陪大家合照打卡影靚相。

北極熊出沒注意！觀塘市中心現已變身為北極小鎮，７隻北極熊將於這小鎮現身與大家見面，陪大家影靚相。在晚上大家更可以欣賞到超唯美幻影極光秀，於12月16日至31日，在YM2裕民坊對出的自由空間更設聖誕嘉年華及冬日市集，讓大家可以挑選節日美食和禮物，與親友同度開心佳節。

觀塘市中心YM2裕民坊和自由空間，由即日至2024年1月1日期間將化身最熊北極小鎮，舉行「冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town」。由包括懶懶熊、瞓覺熊、波士熊、媽媽熊、寶寶熊、蜜糖熊和甜心熊，打造的7大特色北極熊拍照景點和多個娛樂區域，其中由一隻高5米的充氣毛毛版巨型波士熊，絕對讓你拍不釋手。而且想看極光的朋友，更可在晚上去自由空間欣賞超唯美幻影極光秀，恍若身處極地雪國之中。而在YM2的北極熊大宅內，更有由超過1萬個7up汽水罐打造，高5米會轉動的聖誕樹及巨型禮物盒，以鼓勵大家過綠色聖誕。

裕民坊 聖誕樹

逾萬7up汽水罐打造出高5米會轉動的聖誕樹及巨型禮物盒，鼓勵大家過綠色聖誕。

裕民坊 北極熊

小朋友可在北極熊帶領下，乘搭冬日熊熊列車暢遊熊宅遊樂室。

乘冬日熊熊列車 學做北極熊聖誕帽

在周末和聖誕指定時段，小朋友更可在北極熊小火車領隊帶領下，乘搭「冬日熊熊列車」暢遊熊宅遊樂室，家長可於期間限定店為小朋友購買「冬日熊熊列車」入場證，於YM2裕民坊商場以電子貨幣即日消費滿200元，亦可免費換領入場證，或是報名參加「熊出沒工作坊」，學習以環保物料及回收紙製作北極熊聖誕帽，讓小朋友戴上聖誕帽後，擺出各種姿勢與7隻笑容滿面的北極熊合照。此外，在週末、聖誕及元旦期間，商場更會舉辦「北極熊見面會」，讓大家可與身長4米的北極熊見面和合照。  

Ad Block

購限定北極熊精品 嘉年華歡度佳節

在拍照之餘，大家亦可到「北極熊探索站」，一同探討與北極熊生活息息相關的環保議題，小朋友更可於不同探索站儲印章換禮品；又或於商場消費滿指定金額，一樣可換限定北極熊禮品。商場內亦設發售北極熊和聖誕禮品的期間限定店，大小朋友都不容錯過。在商場內的餐飲商店，亦趁聖誕推出節日主題美食，配合12月16日至31日於YM2裕民坊對出戶外空間舉行的聖誕嘉年華，讓大家盡情食、買、玩，歡度普天同慶聖誕節。

Ad Block
YM2裕民坊
Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
相關新聞
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受