觀塘鬧市發現北極熊 遊走7大打卡位 欣賞超美幻影極光 冬日市集揀佳節好禮

北極熊出沒注意！觀塘市中心現已變身為北極小鎮，７隻北極熊將於這小鎮現身與大家見面，陪大家影靚相。在晚上大家更可以欣賞到超唯美幻影極光秀，於12月16日至31日，在YM2裕民坊對出的自由空間更設聖誕嘉年華及冬日市集，讓大家可以挑選節日美食和禮物，與親友同度開心佳節。

觀塘市中心YM2裕民坊和自由空間，由即日至2024年1月1日期間將化身最熊北極小鎮，舉行「冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town」。由包括懶懶熊、瞓覺熊、波士熊、媽媽熊、寶寶熊、蜜糖熊和甜心熊，打造的7大特色北極熊拍照景點和多個娛樂區域，其中由一隻高5米的充氣毛毛版巨型波士熊，絕對讓你拍不釋手。而且想看極光的朋友，更可在晚上去自由空間欣賞超唯美幻影極光秀，恍若身處極地雪國之中。而在YM2的北極熊大宅內，更有由超過1萬個7up汽水罐打造，高5米會轉動的聖誕樹及巨型禮物盒，以鼓勵大家過綠色聖誕。