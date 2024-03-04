熱門搜尋:
回南天 Belgravia Place 撤辣 馮祥記清盤 財政預算案2024 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
好去處
2024-03-04 12:30:09

觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點 幾時還？

分享：
觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點

觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點

觀音借庫2024｜每年農曆正月廿六日都是「觀音開庫」，2024年的觀音借庫將於日於西曆202436日凌晨開始，今次為大家介紹觀音開庫的吉日、祭品、步驟及地點，即睇詳情！

觀音借庫2024｜吉日吉時

2024年的觀音借庫日期是36日，善信可於35(星期二)晚上10:30起，前往各大寺廟前排隊參與儀式而今年的吉時是36日下午1時至3時（未時）。

觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點

觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點

觀音借庫2024｜祭品

想觀音借庫，請準備好水果、鮮花、香燭、招財寶牒、貴人符、百解符、壽金、拜觀音衣紙及元寶。

觀音借庫2024｜步驟

  1. 善信於觀音衣寶上寫上當日日期（即甲辰年正月二十六日）、名字、生日及住家地址
  2. 燃點蠟燭，再上9支香，每次3
  3. 奉上生果和鮮花，並準備好借庫物品
  4. 向觀音菩薩祈求年度財運亨通、萬事如意，承諾明年將還願
  5. 添香油後火化觀音衣紙，將觀音衣冠及紙寶化掉，或者交給廟祝
  6. 到「金銀庫」取利是或紅咭紙之後放進錢包內，作好運象徵
  7. 記得在隔年還庫時，要將這些物品連同紙寶一起歸還給觀音。
觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點

觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點

觀音借庫2024｜借庫熱點

根據華人廟宇委員會網頁，舉行觀音借庫活動的廟宇包括包括紅磡觀音廟、大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟及茶果嶺天后廟、深水埗三太子及北帝廟、深水埗天后廟、筲箕灣譚公廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、灣仔玉虛宮（北帝廟）、香港仔天后古廟、土瓜灣天后古廟。當中紅磡觀音廟、香港仔天后古廟、深水埗三太子及北帝廟、茶果嶺天后廟、土瓜灣天后古廟及灣仔玉虛宮（北帝廟）更提供預約代客借庫。

另外，東華三院轄下的上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮及油麻地社壇都可以借庫。

觀音借庫2024｜華人廟宇委員會旗下多間廟宇都提供觀音借庫。 觀音借庫2024｜華人廟宇委員會旗下多間廟宇都提供觀音借庫。 觀音借庫2024｜華人廟宇委員會預約代客借庫 觀音借庫2024｜東華三院旗下多間廟宇都提供觀音借庫

觀音借庫2024｜紅磡觀音廟

地址：紅磡差館里

Ad Block
觀音借庫2024｜紅磡觀音廟

觀音借庫2024｜紅磡觀音廟

觀音借庫2024｜大坑蓮花宮

地址：大坑蓮花西街一號

觀音借庫2024｜大坑蓮花宮

觀音借庫2024｜大坑蓮花宮

觀音借庫2024｜筲箕灣天后古廟

地址：筲箕灣筲箕灣東大街53

Ad Block
觀音借庫2024｜筲箕灣天后古廟

觀音借庫2024｜筲箕灣天后古廟

觀音借庫2024｜茶果嶺天后廟

地址：九龍油塘茶果嶺道

觀音借庫2024｜茶果嶺天后廟

觀音借庫2024｜茶果嶺天后廟

觀音借庫2024｜深水埗三太子及北帝廟

地址：深水埗汝州街196

Ad Block
觀音借庫2024｜深水埗三太子及北帝廟

觀音借庫2024｜深水埗三太子及北帝廟

觀音借庫2024｜筲箕灣譚公廟

地址：阿公岩譚公廟道

觀音借庫2024｜筲箕灣譚公廟

觀音借庫2024｜筲箕灣譚公廟

觀音借庫2024｜灣仔玉虛宮（北帝廟）

地址：灣仔隆安街

觀音借庫2024｜灣仔玉虛宮（北帝廟）

觀音借庫2024｜灣仔玉虛宮（北帝廟）

觀音借庫2024｜香港仔天后古廟

地址：香港仔香港仔大道182

觀音借庫2024｜香港仔天后古廟

觀音借庫2024｜香港仔天后古廟

觀音借庫2024｜土瓜灣天后古廟

地址：土瓜灣下鄉道49

觀音借庫2024｜土瓜灣天后古廟

觀音借庫2024｜土瓜灣天后古廟

觀音借庫常見問題

觀音借庫幾時還？

借庫一般在正月舉行，信眾可在農曆12月還庫

觀音借庫金額及最多幾錢？

視乎不同廟宇，當中紅磡觀音廟借庫金額為幾千萬到10億不等，借庫上限維持在10億多年，未受通漲或通縮影響

觀音借庫有無用？

信則有，然而多年少不少人稱有明顯效果，此外亦有代客借庫或網上借庫

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受