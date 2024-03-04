觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點 幾時還？

觀音借庫2024｜每年農曆正月廿六日都是「觀音開庫」，2024年的觀音借庫將於日於西曆2024年3月6日凌晨開始，今次為大家介紹觀音開庫的吉日、祭品、步驟及地點，即睇詳情！
觀音借庫2024｜吉日吉時
2024年的觀音借庫日期是3月6日，善信可於3月5日(星期二)晚上10:30起，前往各大寺廟前排隊參與儀式。而今年的吉時是3月6日下午1時至3時（未時）。
觀音借庫2024｜祭品
想觀音借庫，請準備好水果、鮮花、香燭、招財寶牒、貴人符、百解符、壽金、拜觀音衣紙及元寶。
觀音借庫2024｜步驟
- 善信於觀音衣寶上寫上當日日期（即甲辰年正月二十六日）、名字、生日及住家地址
- 燃點蠟燭，再上9支香，每次3支
- 奉上生果和鮮花，並準備好借庫物品
- 向觀音菩薩祈求年度財運亨通、萬事如意，承諾明年將還願
- 添香油後火化觀音衣紙，將觀音衣冠及紙寶化掉，或者交給廟祝
- 到「金銀庫」取利是或紅咭紙之後放進錢包內，作好運象徵
- 記得在隔年還庫時，要將這些物品連同紙寶一起歸還給觀音。
觀音借庫2024｜借庫熱點
根據華人廟宇委員會網頁，舉行觀音借庫活動的廟宇包括包括紅磡觀音廟、大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟及茶果嶺天后廟、深水埗三太子及北帝廟、深水埗天后廟、筲箕灣譚公廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、灣仔玉虛宮（北帝廟）、香港仔天后古廟、土瓜灣天后古廟。當中紅磡觀音廟、香港仔天后古廟、深水埗三太子及北帝廟、茶果嶺天后廟、土瓜灣天后古廟及灣仔玉虛宮（北帝廟）更提供預約代客借庫。
另外，東華三院轄下的上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮及油麻地社壇都可以借庫。
觀音借庫2024｜紅磡觀音廟
地址：紅磡差館里
觀音借庫2024｜大坑蓮花宮
地址：大坑蓮花西街一號
觀音借庫2024｜筲箕灣天后古廟
地址：筲箕灣筲箕灣東大街53號
觀音借庫2024｜茶果嶺天后廟
地址：九龍油塘茶果嶺道
觀音借庫2024｜深水埗三太子及北帝廟
地址：深水埗汝州街196號
觀音借庫2024｜筲箕灣譚公廟
地址：阿公岩譚公廟道
觀音借庫2024｜灣仔玉虛宮（北帝廟）
地址：灣仔隆安街
觀音借庫2024｜香港仔天后古廟
地址：香港仔香港仔大道182號
觀音借庫2024｜土瓜灣天后古廟
地址：土瓜灣下鄉道49號