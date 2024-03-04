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2024-03-04 12:30:09

觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點 幾時還？

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觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點

觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點

觀音借庫2024｜每年農曆正月廿六日都是「觀音開庫」，2024年的觀音借庫將於日於西曆202436日凌晨開始，今次為大家介紹觀音開庫的吉日、祭品、步驟及地點，即睇詳情！

觀音借庫2024｜吉日吉時

2024年的觀音借庫日期是36日，善信可於35(星期二)晚上10:30起，前往各大寺廟前排隊參與儀式而今年的吉時是36日下午1時至3時（未時）。

觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點

觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點

觀音借庫2024｜祭品

想觀音借庫，請準備好水果、鮮花、香燭、招財寶牒、貴人符、百解符、壽金、拜觀音衣紙及元寶。

觀音借庫2024｜步驟

  1. 善信於觀音衣寶上寫上當日日期（即甲辰年正月二十六日）、名字、生日及住家地址
  2. 燃點蠟燭，再上9支香，每次3
  3. 奉上生果和鮮花，並準備好借庫物品
  4. 向觀音菩薩祈求年度財運亨通、萬事如意，承諾明年將還願
  5. 添香油後火化觀音衣紙，將觀音衣冠及紙寶化掉，或者交給廟祝
  6. 到「金銀庫」取利是或紅咭紙之後放進錢包內，作好運象徵
  7. 記得在隔年還庫時，要將這些物品連同紙寶一起歸還給觀音。
觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點

觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點

觀音借庫2024｜借庫熱點

根據華人廟宇委員會網頁，舉行觀音借庫活動的廟宇包括包括紅磡觀音廟、大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟及茶果嶺天后廟、深水埗三太子及北帝廟、深水埗天后廟、筲箕灣譚公廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、灣仔玉虛宮（北帝廟）、香港仔天后古廟、土瓜灣天后古廟。當中紅磡觀音廟、香港仔天后古廟、深水埗三太子及北帝廟、茶果嶺天后廟、土瓜灣天后古廟及灣仔玉虛宮（北帝廟）更提供預約代客借庫。

另外，東華三院轄下的上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮及油麻地社壇都可以借庫。

觀音借庫2024｜華人廟宇委員會旗下多間廟宇都提供觀音借庫。 觀音借庫2024｜華人廟宇委員會旗下多間廟宇都提供觀音借庫。 觀音借庫2024｜華人廟宇委員會預約代客借庫 觀音借庫2024｜東華三院旗下多間廟宇都提供觀音借庫

觀音借庫2024｜紅磡觀音廟

地址：紅磡差館里

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觀音借庫2024｜紅磡觀音廟

觀音借庫2024｜紅磡觀音廟

觀音借庫2024｜大坑蓮花宮

地址：大坑蓮花西街一號

觀音借庫2024｜大坑蓮花宮

觀音借庫2024｜大坑蓮花宮

觀音借庫2024｜筲箕灣天后古廟

地址：筲箕灣筲箕灣東大街53

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觀音借庫2024｜筲箕灣天后古廟

觀音借庫2024｜筲箕灣天后古廟

觀音借庫2024｜茶果嶺天后廟

地址：九龍油塘茶果嶺道

觀音借庫2024｜茶果嶺天后廟

觀音借庫2024｜茶果嶺天后廟

觀音借庫2024｜深水埗三太子及北帝廟

地址：深水埗汝州街196

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觀音借庫2024｜深水埗三太子及北帝廟

觀音借庫2024｜深水埗三太子及北帝廟

觀音借庫2024｜筲箕灣譚公廟

地址：阿公岩譚公廟道

觀音借庫2024｜筲箕灣譚公廟

觀音借庫2024｜筲箕灣譚公廟

觀音借庫2024｜灣仔玉虛宮（北帝廟）

地址：灣仔隆安街

觀音借庫2024｜灣仔玉虛宮（北帝廟）

觀音借庫2024｜灣仔玉虛宮（北帝廟）

觀音借庫2024｜香港仔天后古廟

地址：香港仔香港仔大道182

觀音借庫2024｜香港仔天后古廟

觀音借庫2024｜香港仔天后古廟

觀音借庫2024｜土瓜灣天后古廟

地址：土瓜灣下鄉道49

觀音借庫2024｜土瓜灣天后古廟

觀音借庫2024｜土瓜灣天后古廟

觀音借庫常見問題

觀音借庫幾時還？

借庫一般在正月舉行，信眾可在農曆12月還庫

觀音借庫金額及最多幾錢？

視乎不同廟宇，當中紅磡觀音廟借庫金額為幾千萬到10億不等，借庫上限維持在10億多年，未受通漲或通縮影響

觀音借庫有無用？

信則有，然而多年少不少人稱有明顯效果，此外亦有代客借庫或網上借庫

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