觀音借庫2024｜吉時吉日/祭品/步驟流程/借庫熱點 幾時還？

觀音借庫2024｜每年農曆正月廿六日都是「觀音開庫」，2024年的觀音借庫將於日於西曆2024年3月6日凌晨開始，今次為大家介紹觀音開庫的吉日、祭品、步驟及地點，即睇詳情！ 觀音借庫 2024 ｜吉日吉時 2024年的觀音借庫日期是3月6日，善信可於3月5日(星期二)晚上10:30起，前往各大寺廟前排隊參與儀式。而今年的吉時是3月6日下午1時至3時（未時）。

觀音借庫 2024 ｜祭品 想觀音借庫，請準備好水果、鮮花、香燭、招財寶牒、貴人符、百解符、壽金、拜觀音衣紙及元寶。 觀音借庫 2024 ｜步驟 善信於觀音衣寶上寫上當日日期（即甲辰年正月二十六日）、名字、生日及住家地址 燃點蠟燭，再上 9 支香，每次 3 支 奉上生果和鮮花，並準備好借庫物品 向觀音菩薩祈求年度財運亨通、萬事如意，承諾明年將還願 添香油後火化觀音衣紙，將觀音衣冠及紙寶化掉，或者交給廟祝 到「金銀庫」取利是或紅咭紙之後放進錢包內，作好運象徵 記得在隔年還庫時，要將這些物品連同紙寶一起歸還給觀音。

觀音借庫 2024 ｜借庫熱點 根據華人廟宇委員會網頁，舉行觀音借庫活動的廟宇包括包括紅磡觀音廟、大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟及茶果嶺天后廟、深水埗三太子及北帝廟、深水埗天后廟、筲箕灣譚公廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、灣仔玉虛宮（北帝廟）、香港仔天后古廟、土瓜灣天后古廟。當中紅磡觀音廟、香港仔天后古廟、深水埗三太子及北帝廟、茶果嶺天后廟、土瓜灣天后古廟及灣仔玉虛宮（北帝廟）更提供預約代客借庫。 另外，東華三院轄下的上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮及油麻地社壇都可以借庫。

觀音借庫 2024 ｜紅磡觀音廟 地址：紅磡差館里

觀音借庫 2024 ｜大坑蓮花宮 地址：大坑蓮花西街一號

觀音借庫 2024 ｜筲箕灣天后古廟 地址：筲箕灣筲箕灣東大街53號

觀音借庫 2024 ｜茶果嶺天后廟 地址：九龍油塘茶果嶺道

觀音借庫 2024 ｜深水埗三太子及北帝廟 地址：深水埗汝州街196號

觀音借庫 2024 ｜筲箕灣譚公廟 地址：阿公岩譚公廟道

觀音借庫 2024 ｜灣仔玉虛宮（北帝廟） 地址：灣仔隆安街

觀音借庫 2024 ｜香港仔天后古廟 地址：香港仔香港仔大道182號

觀音借庫 2024 ｜土瓜灣天后古廟 地址：土瓜灣下鄉道49號