走入侏羅紀世界 與龍共眠 去北角匯陪十二恐龍過聖誕

慶祝聖誕，可以緊張又好玩。由即日起至2023年1月2日，只要你與親友前往北角匯，便有如回到侏羅紀世界，讓你尋訪12隻不同大小和品種的恐龍，更可體驗餵飼三角龍及玩手機遊戲贏商場現金券。你更可與小朋友一齊體驗與恐龍野餐度過非一般的節日。

由即日起至12月30日，走到北角海旁便會率先看見1：1原大機械劍龍，於北角匯對出海濱花園等著大家去探望，還有11隻不同品種的恐龍分布於北角匯1至3期。其中有巨大頸傘的雙脊龍，便隱藏於商場2期地下露天廣場25呎高的奇幻聖誕樹中；頭戴聖誕帽的戟龍，亦在露天廣場的勇闖龍門等著與你合照。還有副櫛龍、劍龍、三角龍、甲龍、厚頭龍及翼龍等一群聖誕老「龍」，亦在北角匯二期對出的群「龍」拱照賀聖誕，等著大家一起開派對。活動期間一連五個周末及假日，更有1:1三角龍在商場內快閃巡遊，The Point會員可憑指定積分及消費額，體驗以仿真草餵飼三角龍；又或參加恐龍生蛋全接觸，將恐龍蛋帶回家。

