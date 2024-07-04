超人氣KAKAO FRIENDS現身MCP新都城中心 齊競技挑戰體能 迎接盛夏體壇盛事

又到暑假，炎炎夏日除了同陽光玩遊戲外，亦可到將軍澳的 MCP CENTRAL 及 MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期），與風靡韓國的超人氣KAKAO FRIENDS成員一同參與盛大的運動會，挑戰自己的體能，同時迎接即將到來的夏季體壇盛事。
MCP新都城中心現已化身「MCP x KAKAO FRIENDS玩轉夏日競技場」，大家可於8月10日或以前，於競技場內與8位人氣KAKAO FRIENDS 成員Ryan、Apeach、Muzi、Frodo、Con、Neo、Tube及Jay-G一起參與運動挑戰。場內設有6大打卡及3大互動遊戲區，今次首設小車神飛馳賽道，H‧COINS會員可於場內以電子貨幣即日單一消費滿300元，便可讓小朋友參加，與KAKAO FRIENDS角色於近3,000呎平衡車賽道飛馳，小車神們穿過賽道起點Ryan彩虹拱門陣後，便可盡情放電，與對手一較高下。當車手們經過Apeach障礙檢查站時，便要運用高超的車技，閃避由一眾KAKAO FRIENDS成員化身而成的障礙物。得意可愛的Apeach充氣公仔，亦會於沿途為各位打氣；6 米高的超巨型Rayn打氣站，更會化身啦啦隊長為小車神吶喊助威。完成賽事後，別忘了要上頒獎台，高舉獎杯跟鴨子Tube及鱷魚Con合照。
參與籃球及劍擊挑戰 考眼光身手
自問籃球技術高超的你，則可於4米高的巨型充氣Muzi幻影籃球場，參加幻影籃球大挑戰，對著上下或左右移動的籃球架射球，以爭奪神射手的寶座。H‧COINS會員憑場內即日單一消費滿HK$200即可參加，成功過關可獲指定商戶優惠券乙張。H‧COINS會員亦可憑場內即日單一消費滿HK$200，參加「一擊即中」劍擊任務挑戰，一顯眼界和身手，成功過關同樣可獲指定商戶優惠券。此外，H‧COINS會員亦可憑場內指定電子消費，換領KAKAO FRIENDS涼感毛巾或Ryan Cheer You Up水樽乙份，或儲指定印花換KAKAO FRIENDS 摺疊運動袋。
活力動感表演 投入運動狂熱
為迎接即將舉辦的四年一度體壇盛事，MCP新都城中心將與不同團體合作，由7月6日至8月10日的逢星期六及日舉行多場動感十足的演出，包括跆拳道、花式跳繩、爵士舞及K-Pop 舞蹈等表演，與大家一同投入運動狂熱，共度活力十足的暑假。