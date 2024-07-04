超人氣KAKAO FRIENDS現身MCP新都城中心 齊競技挑戰體能 迎接盛夏體壇盛事

又到暑假，炎炎夏日除了同陽光玩遊戲外，亦可到將軍澳的 MCP CENTRAL 及 MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期），與風靡韓國的超人氣KAKAO FRIENDS成員一同參與盛大的運動會，挑戰自己的體能，同時迎接即將到來的夏季體壇盛事。

MCP新都城中心現已化身「MCP x KAKAO FRIENDS玩轉夏日競技場」，大家可於8月10日或以前，於競技場內與8位人氣KAKAO FRIENDS 成員Ryan、Apeach、Muzi、Frodo、Con、Neo、Tube及Jay-G一起參與運動挑戰。場內設有6大打卡及3大互動遊戲區，今次首設小車神飛馳賽道，H‧COINS會員可於場內以電子貨幣即日單一消費滿300元，便可讓小朋友參加，與KAKAO FRIENDS角色於近3,000呎平衡車賽道飛馳，小車神們穿過賽道起點Ryan彩虹拱門陣後，便可盡情放電，與對手一較高下。當車手們經過Apeach障礙檢查站時，便要運用高超的車技，閃避由一眾KAKAO FRIENDS成員化身而成的障礙物。得意可愛的Apeach充氣公仔，亦會於沿途為各位打氣；6 米高的超巨型Rayn打氣站，更會化身啦啦隊長為小車神吶喊助威。完成賽事後，別忘了要上頒獎台，高舉獎杯跟鴨子Tube及鱷魚Con合照。