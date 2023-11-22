超人氣Sticker公仔首襲香港 巨型奶龍展開「為食之旅」 與粉絲歡度聖誕

在通訊軟體以搞笑爆紅的Sticker公仔「奶龍」，今個聖誕終於首次登陸香港。即日起至2024年1月20日，樂富廣場推出以「為食」奶龍為主題的「Foodie Adventure為食之旅」，設立三大「為食」奶龍打卡位、「限定餐廳美食」。消費滿指定金額即可體驗「奶龍巨型彈跳樂園」，以及主題工作坊。奶龍更會於指定日子驚喜現身，與大家近距離「selfie」，一起歡度聖誕佳節。
可愛呆萌奶龍萌爆現身三大巨型打卡位
樂富廣場B區戶外休憩用地設有一座４米高巨型充氣奶龍裝置，躺在雞蛋仔上的可愛聖誕奶龍，以及掛滿奶龍裝飾的聖誕樹。還有6米高的奶龍「巨型彈跳樂園」，讓小朋友可以暢玩障礙穿梭、攀爬挑戰與跳彈，跟奶龍一起放送歡樂。Link Up會員須於商場內，以即日電子貨幣消費累積消費滿港幣$300或以上；或於指定商戶消費累積三張不同款式的奶龍貼紙，便可換領當日的「奶龍巨型彈跳樂園」一節入場券一張。
另外，「期間限定餐廳美食」樂富廣場餐廳與「Foodie Adventure 為食之旅」合作，推出多款以「奶龍」為主角的特式聖誕美食，充滿聖誕氛圍，又適合打卡。
會員限定消費賞 把可愛小奶龍帶回家
於即日起至12月31日，Link Up會員於商場內以電子貨幣消費滿港幣$200或以上，即可獲得「夾走奶龍公仔機」參加資格兩次，機內包括奶龍經典按壓公仔和奶龍萌爆毛公仔等。與此同時，Link Up會員以Link Up應用程式，於指定奶龍打卡裝置「打卡報到」，並集齊兩個印章，即可換領「奶龍文件夾」一個及奶龍「為食集點卡」一張，每名Link Up會員只可領取獎賞一次，總共1,200份禮物。
在12月23至26日期間，「Foodie Adventure為食之旅」更特別推出「奶龍的日常系列」盲盒。奶龍亦會在12月9、23、30日現身樂富廣場，與Link Up會員近距離接觸、擺甫士「Selfie」，見面會詳情則會於樂富廣場社交平台公布。
會員限定奶龍、聖誕工作坊 發揮創作小宇宙
樂富廣場與創意學堂將會於12月30至31日，聯乘舉辦「奶龍彩繪探索工作坊」，讓大人、小朋友化身小畫家，繪出獨一無二的奶龍。Link Up會員於商場內以電子貨幣單一淨消費滿港幣$200或以上，即可換領工作坊名額，名額有限，先到先得。另外，商場亦特別推出「聖誕Mocktail香料酒調製工作坊」及「聖誕花圈工作坊」，喜歡DIY的大家千萬不要錯過。