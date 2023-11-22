超人氣Sticker公仔首襲香港 巨型奶龍展開「為食之旅」 與粉絲歡度聖誕

在通訊軟體以搞笑爆紅的Sticker公仔「奶龍」，今個聖誕終於首次登陸香港。即日起至2024年1月20日，樂富廣場推出以「為食」奶龍為主題的「Foodie Adventure為食之旅」，設立三大「為食」奶龍打卡位、「限定餐廳美食」。消費滿指定金額即可體驗「奶龍巨型彈跳樂園」，以及主題工作坊。奶龍更會於指定日子驚喜現身，與大家近距離「selfie」，一起歡度聖誕佳節。

Link Up會員憑即日電子貨幣消費累積消費滿港幣$300或以上，便可換領「奶龍巨型彈跳樂園」一節入場券一張，讓小朋友開心彈跳。

可愛呆萌奶龍萌爆現身三大巨型打卡位 樂富廣場B區戶外休憩用地設有一座４米高巨型充氣奶龍裝置，躺在雞蛋仔上的可愛聖誕奶龍，以及掛滿奶龍裝飾的聖誕樹。還有6米高的奶龍「巨型彈跳樂園」，讓小朋友可以暢玩障礙穿梭、攀爬挑戰與跳彈，跟奶龍一起放送歡樂。Link Up會員須於商場內，以即日電子貨幣消費累積消費滿港幣$300或以上；或於指定商戶消費累積三張不同款式的奶龍貼紙，便可換領當日的「奶龍巨型彈跳樂園」一節入場券一張。 另外，「期間限定餐廳美食」樂富廣場餐廳與「Foodie Adventure 為食之旅」合作，推出多款以「奶龍」為主角的特式聖誕美食，充滿聖誕氛圍，又適合打卡。

Link Up 會員可憑指定消費，參加兩次「夾走奶龍公仔機」，有機會夾走奶龍經典按壓公仔和奶龍萌爆毛公仔。