車公廟、黃大仙祠、文武廟等5大必去寺廟 農曆新年行大運求健康、姻緣！

農曆新年有不少傳統習俗，到寺廟拜神來一趟新年行大運便是其中一種！而求不同的運勢，求健康、姻緣、好運、學業、事業等，到不同的寺廟。以下就整理了5間香港著名寺廟，讓大家可以趁着新年行大運，祝大家龍年事事順利！

新年必去寺廟｜求健康：九龍城聯合道侯王古廟 每年1至3月是香港的流感高峰期，因此身體健康便成為不少港人的願望，而九龍城聯合道侯王古廟主要供奉南宋忠臣楊亮節，據說特別適合祈求身體健康！如果家中不幸有人長期受疾病困擾，不妨到侯王廟為他祈福。侯王古廟更是香港法定古蹟，建於1730年或以前，因此拜神以外更可留意侯王古廟內的「鶴」字石刻、1847年首任九龍巡檢司許文深捐出的香爐等 聯合道侯王廟地址：白鶴山聯合道130號 聯合道侯王廟交通︰宋王臺站B3出口行15分鐘經聯合道

新年必去寺廟｜求學業、事業：文武廟 學業和事業是香港人的人生大事，而文武廟主要供奉的文昌及武帝，因此特別適合學生或職場人士前來參拜，祈求學業順利或升職加薪、轉工順利等。若果在學業或事業上遇到阻滯的話，趁着新年去行過大運吧！上環的文武廟同樣是香港法定古蹟，為香港熱門旅遊好去處。 文武廟地址：上環荷李活道124至126號 文武廟開放時間︰上午8時至下午6時，初一、十五及誕期則為上午7時至下午6時 文武廟誕慶節日︰文昌帝﹝農曆二月初三﹞、關帝誕﹝農曆六月廿四﹞、包公誕﹝農曆六月初六﹞、城隍誕﹝農曆五月十一、七月廿四﹞ 文武廟交通︰上環站A2出口沿禧利街往荷李活道

新年必去寺廟｜求姻緣：黃大仙祠 據說黃大仙祠求姻緣十分靈驗，如果想愛情美滿或遇到好情人的話，不妨嘗試去參拜一下吧！進廟後會得到一根紅線，只要把它綁在月老像前誠心參拜即可，旁邊有告示指導紅繩和參拜手勢，不用擔心自己會做錯，心誠則靈！而不少人更會在黃大仙祠求籤來算一下來年的運勢，有興趣的話就試試看吧！ 黃大仙祠地址：黃大仙竹園村二號 黃大仙祠開放時間︰每日早上7時30分至下午4時30分 黃大仙祠交通︰黃大仙站B出口