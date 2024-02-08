農曆新年2024｜新春行大運！新年必去香港三大幸運寺廟 專攻財運／事業運 附拜神攻略

不少香港人都有農曆新年拜神祈福的習慣，其中有三大幸運寺廟屬於「有求必應」，每逢農曆新年人流都絡繹不絕。以下就整理了新年必去香港三大幸運寺廟，並附上專攻財運或事業運的拜神攻略，讓大家可以過好年！

新年寺廟｜黃大仙祠 黃大仙祠屬鮮少有的單一寺廟內涵蓋多個宗教的寺廟體系，集結黃大仙、孔子和觀音於一身，所以不同宗教的人每逢農曆新年都會前往黃大仙祠進行參拜，令黃大仙祠香火尤為鼎盛。一般而言，可於現場免費取九枝香(農曆新年有機會因人數太多而 被取完，可以先購買香火再進入寺廟)，拜神流程為在寺廟內三處（黃大仙殿平台、三聖堂及孟香亭)按順序敬香，全部拜完後便可跪地求籤，求籤時記得默念自己的名字、出身年月日及地址，而一次亦只可以求一個問題，直至木簽掉落，記下簽號並找師傅解簽即可。

黃大仙祠拜財神攻略 除了進寺廟內求籤參拜外，黃大仙祠最特別之處便是設有「財神宮」讓大家參拜財神，宮內供奉了五路財神，包括中路財神趙公明、東路招寶天尊蕭升、西路納珍天尊曹寶、南路招財使者陳九公及北路利市仙官姚少司，只需在現場購買金箔進行祈福後，換成金元寶以作請財神回家即可。 拜財神流程： 1.現場會有圖文並茂的流程圖指導流程 ，若有不懂之處可直接向工作人員請教。 2.在敬香時記得需先向財神自報家門，包括姓名、出生日期及住址讓財神認識。 3.進宮貼金箔時按順時針參拜，最後將金箔貼到趙公明身上，再領取金元寶帶回家擺放即可。 4.擺放金元寶前需要了解該年財神所在的方位再擺放。 5.翌年或願望成真後，記得需要到黃大仙祠「還神」。

新年寺廟｜文武廟 文武廟屬香港最為熱門的寺廟之一，大殿內供奉文昌帝及武帝關雲長兩位道教帝君，兩位帝君各自掌管不同的範疇，若求學業或升職加薪等為功名及官祿相關事宜便可前往拜放置在右邊的文昌帝，而與創業及自身生意等有關的事業運程則可拜擺放在左邊的關公，兩邊都各自擺放了他們的象徵寶器文昌筆及寶刀，建議在參拜許願後用手觸摸，以寓意心想事成。

文武廟拜金鹿攻略 文武廟內還有文昌帝的神獸金鹿可供祈福，「鹿」寓意「俸祿」，有需要的話在現場購買金箔進行祈福許願即可。 拜金鹿流程： 1.現場購買金箔後，將金箔放在手心雙手合十向文昌帝許願 。 2.小心打開金箔包裝，輕輕貼在鹿身上，建議不要用手直接觸碰鹿身，而是將金箔攤在掌心整張貼在鹿身上。 3.不同部位代表不同願望，可以按照願望貼在對應的地方。 鹿角：開啓智慧之門，增加判斷力 (學業運) 鹿臉：工作順利 ，增加人緣魅力 (事業運) 鹿肚：招財、守財及富足的生活 (賭運) 鹿腳：家庭幸福、和合美滿 (家庭運) 鹿背：身體健康、百病不侵(健康運)

新年寺廟｜車公廟 不少人香港人都喜歡在農曆初三拜車公，而車公廟最大特色便是轉風車以寓意轉運，進門前可以先買風車及香火，在進入廟前則有工作人員幫忙點香，還可以寫下今年的心願以助許願順利。拜中間香爐後可以將風車交給工作人員祈緣及過香火，然後便帶同3支香進入殿內拜車公。殿內的行走順序為從左至右順時針，以寓意順順利利 ，因此注意不要原路往回走，上香後可在殿內右邊求籤處進行求簽。而參拜出殿後便有轉風車及擊鼓的地方，如果覺得去年運氣不錯的話，可以以順時針轉動風車，運氣不佳則以就逆時針旋轉以求轉運，轉完後敲鼓三聲即可。