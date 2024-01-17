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2024-01-17 11:00:00

農曆新年2024｜日本人氣鯊魚貓mofusand登陸銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE！免費換貓貓揮春

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農曆新年2024｜日本人氣鯊魚貓mofusand登陸銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE！免費換貓貓揮春

農曆新年2024｜日本人氣鯊魚貓mofusand登陸銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE！免費換貓貓揮春

農曆新年2024｜最近人氣大熱的日本治癒系貓貓mofusand，今個新春攻陷銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE！位於銅鑼灣皇室堡的可愛貓店主mofusand，與大家分享絕美甜品之作，還有首次以全新龍年造型打扮的立體mofusand，在賀年全盒內展示快要滿瀉的甜蜜零食！另一邊廂，少女感極重的mofusand戴著蝴蝶頭巾帶你參觀The ONE 「貓福開運部屋」，陪一眾貓咪由浴室玩到廚房和黃金沙盤。兩個商場亦分別為各位貓奴，獻上超過100款最吸睛可愛的全新產品，以及60款mofusand首推的盲抽限量Q萌珍藏卡，一套四款精美造型還有幻彩別注版，每款均可愛度滿分。另外，商場為一眾粉絲推出兩套mofusand精美利是封及限量版揮春，立即去把它們帶回家啦！

銅鑼灣皇室堡mofusand貓貓3大打卡位！2.2米的巨型貓貓

 一群喵萌mofusand化身甜品店貓店主2.2米的巨型mofusand在櫥窗中衝出來展示她的招牌自家制甜點。還有一眾以不同造型現身的mofusand在樂園內耍樂，你更可轉轉貓樹上的冬甩，寓意新年轉出好運。場內亦有1米高的mofusand 達摩待你來沾沾運氣，新一年財來運到！mofusand首次以全新龍年造型打扮的立體mofusand在賀年全盒內展示快要滿瀉的甜蜜零食，想在今年遇上蜜運的您絕對要來拜訪！ 

尖沙咀The ONE mofusand貓貓5大打卡位

朝聖貓生日常，窩在家的mofusand懂得享受精緻生活，貓咪們以可愛軟萌貓姿在浴室扮靚，再到廚房烹調美味佳餚，最後淘氣的mofusand在黃金砂盤中大玩特玩尖沙咀The ONEUG2中庭將化身為mofusand的浴室廚房及洗手間3大場景。踏進浴室可見mofusand躺在浴缸中浸泡泡浴，享受著休閒的浸浴時光！旁邊的貓貓慵懶地躺平在洗手盤，另一隻就披著毛巾與倉鼠作樂。黑白貓貓坐在放滿各式各樣化妝品的巨型化妝間，十分可愛！廚房內可見mofusand在雪櫃找最愛的貓零食。新年當然要黃金滿載，mofusand的黃金已經準備好，讓各位貓迷將財運帶回家！

mofusand貓貓必買精品推介 盲盒／模型／扭卡機

會場內有限定扭卡機，盲抽60款mofusand Q萌珍藏卡，除了有燙金卡及透明卡，每包珍藏卡中都會有一款幻彩別注版（8款其中1款），看看今天的運氣如何。若抽中幸運表示今天會得到幸運之神的眷顧！每包都充滿驚喜及神秘感。每包珍藏卡內含一款御神籤：種類有「大吉 > 中吉 > 小吉 > 吉」御守：友情 / 健康 / 幸福 / 幸運，一套四張。另外更有多款會場限定全新mofusand新春手玉公仔系列，更可額外配搭底座，變成精美賀年擺設，絕對是今個新年必備之選！

皇室堡同樣有會場限定扭卡機外，更有多款玩具迷至愛的mofusand賀年造型盲盒以及模型，每件造型可愛令人心情愉悅。另外，更不可錯過會場限定mofusand插畫，放在家中療瘉每日好心情！

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4款限量必搶mofusand 獨家聯乘利是封及揮春

幸福貓生利是封：The ONE Club會員於場內任何商戶以電子貨幣*即日消費滿HK$ 600，連同相符之電子貨幣付款存根及出示電子會員卡，即可換領利是封兩套。

家有為食喵揮春：顧客只需讚好／追蹤The ONE Facebook（@TheONE）、Instagram（@hktheone）及/或小紅書（香港The ONE商場）其中兩個帳號，即可免費換領揮春乙對。

迎貓接「腹」利是封：WINDSOR CLUB會員於場內任何商戶以電子貨幣*即日消費每滿HK$600即可免費換領利是封兩套。

貓迷愛「扮」工揮春：顧客只需讚好／追蹤皇室堡 Facebook（@皇室堡 Windsor House ）、Instagram（@hkwindsorhouse）或小紅書（香港皇室堡商場）其中兩個帳號，即可免費換領揮春乙對。

換領日期：1月19日至換完即止

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：The ONE UG2顧客服務中心；皇室堡地下顧客服務中心

皇室堡 x mofusand 新春打卡位及限定店

日期：2024年1月19日至2024年2月25日

地點：皇室堡地下中庭

喵萌之甜蜜Cafe開放時間：上午10時至晚上10時

幸福喵萌商店街開放時間：中午12時至晚上9時

The ONE  x mofusand 新春打卡位及限定店

日期：2024年1月19日至2024年2月25日

地 點：The ONE UG2中庭

貓福開運部屋開放時間：上午10時至晚上10時

貓福期間限定店開放時間：中午12時至晚上9時

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