農曆新年2024｜海港城Hello Kitty 50周年慶典5大打卡位/願望達摩扭蛋/造型購物袋 (多圖)

農曆新年2024｜Hello Kitty粉絲們注意！人氣角色Hello Kitty踏入50 周年，今年將擔任海港城「國際親善大使」，並聯手舉行「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」周年慶典。Hello Kitty 50周年慶典會有5大打卡活動體驗區，包括「巡遊表演」主題裝置、醒獅花園及期間限定店，同時亦推出會場限定Hello Kitty願望達摩扭蛋系列及50款Hello Kitty 歷年造型購物袋，收藏家們千萬不要錯過！

海港城Hello Kitty 50周年 「花車巡遊」 主題裝置 8款願望達摩扭蛋

Hello Kitty 50周年慶典的「花車巡遊」主題裝置在海運大廈露天廣場整裝待發，並邀請所有粉絲一同上車參與。巡遊以「蘋果許願花園」為主題設計概念，Hello Kitty化身成願望達摩，希望將不同祝願送給大家。

巡遊裝置共有三架花車，由主角Hello Kitty揮動著旗幟帶領前行，旗上印有與海港城特別聯乘的商場標誌。第一架「經典蘋果型花車」由妹妹Mimmy負責駕駛 ，接著是主花車——「蘋果許願花園」，車上有5米高紅通通的巨型Hello Kitty 達摩以及8個頭頂紅蘋果的小達摩。達摩身上印滿了Hello Kitty 喜愛的東西，代表不同願望，包括開心、財富、愛情、家庭、幸運、學業、事業和健康。而巨型達摩的背面是扭蛋機，只要購買Hello Kitty銀幣，就可扭出趣緻可愛的Hello Kitty願望達摩扭蛋，一套8款。花園裡佈滿了大大小小的粉紅蘋果樹，你也可以坐在大蘋果樹下的Hello Kitty鞦韆座椅和蝴蝶結型鞦韆，和她的好友們Joey 和 Rorry一起玩耍。

第三架花車上的大拱門參照了Hello Kitty的夢想之家，Hello Kitty 和她的青梅竹馬 Dear Daniel 在小花圃前歡迎大家！而連接第二、三架花車是心鎖橋，由2月1日起大家可以購買Hello Kitty 愛心鎖並掛在橋上，讓你與摯愛留下特別的美好回憶。

裝置開放時間：10am – 10pm

活動開放時間： 11am - 9pm

地點：海運大廈露天廣場