熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
好去處
2024-01-10 15:50:00

農曆新年2024｜車公廟、黃大仙祠、文武廟等5大必去寺廟 農曆新年行大運求健康、姻緣！

分享：
車公廟、黃大仙祠、文武廟、侯王廟、紅磡觀音廟5大必去寺廟 農曆新年行大運求健康、姻緣！

車公廟、黃大仙祠、文武廟、侯王廟、紅磡觀音廟5大必去寺廟 農曆新年行大運求健康、姻緣！

農曆新年有不少傳統習俗，到寺廟拜神來一趟新年行大運便是其中一種！而求不同的運勢，求健康、姻緣、好運、學業、事業等，到不同的寺廟。以下就整理了5間香港著名寺廟，讓大家可以趁着新年行大運，祝大家龍年事事順利！

新年必去寺廟｜求好運：車公廟

農曆新年當然要行大運！每年逢正月初三赤口，不少人都會到車公廟上香拜神，犯太歲的話更會去攝太歲，以祈求新一年順順利利，好運連連。而除了參拜外，還可以轉殿內的風車，再擊鼓三聲，據說會帶來好運！完成一連串的儀式後，不妨買一個風車，祈福未來一年順風順水吧！

車公廟地址：新界沙田大圍車公廟路

車公廟交通︰車公廟站B出口或大圍站B出口沿車公廟路

車公廟開放時間可到官方IG參考

每年新年都有不少人到車公廟參拜。 拜得神多自有神庇佑。 輕敲三次可帶來好運。 轉風車也是到車公廟必做的活動。 離開前不妨買一個風車吧！
Klook.com

新年必去寺廟｜求健康：九龍城聯合道侯王古廟

每年1至3月是香港的流感高峰期，因此身體健康便成為不少港人的願望，而九龍城聯合道侯王古廟主要供奉南宋忠臣楊亮節，據說特別適合祈求身體健康！如果家中不幸有人長期受疾病困擾，不妨到侯王廟為他祈福。侯王古廟更是香港法定古蹟，建於1730年或以前，因此拜神以外更可留意侯王古廟內的「鶴」字石刻、1847年首任九龍巡檢司許文深捐出的香爐等

聯合道侯王廟地址：白鶴山聯合道130號

聯合道侯王廟交通︰宋王臺站B3出口行15分鐘經聯合道

求健康的話可到侯王廟進行參拜。 侯王廟附近較為幽靜。 可以在侯王廟內上香拜神。 侯王廟門外的石像彰顯歷史特色。 為祈求健康不妨去侯王廟參拜吧！

新年必去寺廟｜求學業、事業：文武廟

學業和事業是香港人的人生大事，而文武廟主要供奉的文昌及武帝，因此特別適合學生或職場人士前來參拜，祈求學業順利或升職加薪、轉工順利等。若果在學業或事業上遇到阻滯的話，趁着新年去行過大運吧！上環的文武廟同樣是香港法定古蹟，為香港熱門旅遊好去處。

文武廟地址：上環荷李活道124至126號

文武廟開放時間︰上午8時至下午6時，初一、十五及誕期則為上午7時至下午6時

文武廟誕慶節日︰文昌帝﹝農曆二月初三﹞、關帝誕﹝農曆六月廿四﹞、包公誕﹝農曆六月初六﹞、城隍誕﹝農曆五月十一、七月廿四﹞

文武廟交通︰上環站A2出口沿禧利街往荷李活道

Ad Block
文武廟內掛滿香。 不少人會為自己或子女進行參拜。 心誠則靈。 小朋友大多都為求學業。 一於趁新年前往文武廟吧。

新年必去寺廟｜求姻緣：黃大仙祠

據說黃大仙祠求姻緣十分靈驗，如果想愛情美滿或遇到好情人的話，不妨嘗試去參拜一下吧！進廟後會得到一根紅線，只要把它綁在月老像前誠心參拜即可，旁邊有告示指導紅繩和參拜手勢，不用擔心自己會做錯，心誠則靈！而不少人更會在黃大仙祠求籤來算一下來年的運勢，有興趣的話就試試看吧！

黃大仙祠地址：黃大仙竹園村二號

黃大仙祠開放時間︰每日早上7時30分至下午4時30分

黃大仙祠交通︰黃大仙站B出口

Ad Block
黃大仙祠最有特色的香爐。 今年黃大仙祠的頭炷香將不對外開放。 可以在黃大仙祠購買風車「轉運」。 單身人士不妨去黃大仙祠求個好姻緣吧！ 不少人也會專門去黃大仙祠求籤。

新年必去寺廟｜求財運：紅磡觀音廟

新年當然想財源滾滾，而想求財運的話，紅磡觀音廟便是不錯的選擇。紅磡觀音廟屬香港一級歷史建築，廟來香火一直都很旺盛，代表着信徒滿滿。而廟裡的主神是觀音，相傳每年正月廿六都是觀音開庫的日子，大家可以前來「借庫」，祈求新一年的財運都受觀音關照，財運亨通！

紅磡觀音廟地址：紅磡差館里20號

紅磡觀音廟亢往交通︰九巴6C、6F、30X、212及隧道巴士106、115於蕪湖街及觀音街下車，沿觀音街行5分鐘
港鐵何文田站B1出口經行人天橋落蕪湖街直行至觀音街交界左轉，約10分鐘

紅磡觀音廟開放時間︰每天上午8時至下午5時45分

觀音廟以求財運聞名。 不少人都會專程去觀音廟「借庫」。 劉德華當年在電影中也有向觀音「借庫 」8億。 觀音廟內善眾眾多。 「借庫 」也有不同的貢品套餐。
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受