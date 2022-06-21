迷你兵團2打造「壞蛋練成武道館」 召集勇者進行武打訓練 Minions現身大派笑彈

香港有不少迷你兵團的忠實粉絲，於這個夏天除可到戲院欣賞最新上畫的《迷你兵團 2》(Minions : The Rise of Gru)外，還可前往太古城中心的「壞蛋練成武道館」拜師學藝，成為迷你兵團的同門師弟妹，一同修練上成惡搞功夫，除影相打卡外，更可挑戰5大任務，共同對抗惡人。

太古城中心現化身「壞蛋練成武道館」，由即日至7月31日期間，商場中庭及中橋已被打造成《迷你兵團2》中的功夫世界，無論大小朋友都可以在70年代唐人街主題武道館學習真功夫，進行刺激好玩又能激發潛能的武打夏日訓練，讓你可化身武術高手。場內設多個打卡位，包括有小小超及阿卜換上黃色戰衣在等待大家的武道館入口、小小超和阿卜在參透武學真諦的「禪修蓮花池」，以及讓人釋放內心凶猛野性的「生肖形意壁」。

挑戰5大任務 盡展潛能

場內更設「犀利哥眼明板」、「功夫口訣牆」、「惡人迷宮大宅」、「閃電木人樁」及「迷你功夫擂台」5大挑戰任務，讓你盡展潛能，以打倒惡名昭彰的6大惡人。只需完成「迷你功夫擂台」或出示「迷你兵團2」MOViE MOViE Cityplaza 即日戲票，並追蹤太古城中心Instagram (＠cityplazahk)，即可取得惡搞印證卡，收集三款精美惡搞印證。你並可於場內的迷你影院率先欣賞《迷你兵團 2》的預告片，並於電影海報與迷你兵團角色打卡合照。