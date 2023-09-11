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2023-09-11 04:29:52
日報

逾4米高巨型月兔燈籠現身黃大仙 學習傳統手藝 親手製作兔仔燈籠

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黃大仙中心 中秋

黃大仙中心的「秋月迎兔」慶中秋活動，讓大家率先感受濃濃的節日氣氛。

月到中秋分外明，同樣明亮美麗的還有不同形狀和大小的燈籠；其中於黃大仙中心的北館，更特設逾４米高五彩繽紛的巨型月兔燈籠，大家更可走入月兔燈籠內當「月中仙子」，坐在「月亮」前拍出別具氣氛的打卡照，開心「型」接中秋。

黃大仙中心 中秋

大家可以走入巨型月兔燈籠中，在明月前拍照當月中仙子。

於即日起至10月6日黄大仙中心舉辦的「秋月迎兔」慶中秋活動，商場將變作月兔樂園，於不同角落都有可愛的月兔裝飾，讓大家可率先感受中秋的節日氣氛。特別於北館一樓中庭的巨型月兔燈籠，以傳統七彩玻璃紙手造燈籠為設計藍本，絕對是不少人的兒時回憶；同時，亦寓意闔家團圓。而另一邊的商場南館一樓，亦有七彩月兔燈籠打卡區，讓大家可盡情影相打卡。 

黃大仙中心 中秋 寶華扎作 歐陽秉志

「寶華扎作」第二代傳人歐陽秉志師傅將親授製作傳統兔仔燈籠的技巧。

文化傳承 師傅教製作兔仔燈籠技巧

Link Up會員更可於即日至9月29日的逢星期五、六及日，憑即日電子貨幣指定消費金額參加「迷你兔仔燈籠換領」，換領色彩繽紛的兔仔燈籠，讓大小朋友都可以帶回家歡慶中秋。商場更特別請來在香港已開業60年的老字號，「寶華扎作」的第二代傳人歐陽秉志師傅，擔任9月23日「兔仔燈籠工作坊」的導師，教大家製作傳統兔仔燈籠，讓年青人及小朋友有機會體驗手造燈籠的過程，製作自己專屬的燈籠作品，享受過程的樂趣，以及將作品帶回家向親友展示的那份成功感，歡度非一般中秋節。  

祝好運 換領祝願手鏈或應節福袋 

Link Up會員亦可於10月6日或以前，憑任何連續三天於場內指定商戶以電子貨幣累積淨消費滿指定金額，以換領「祝願手鏈」一條或「中秋福袋」一個。當中手鏈共有4款（每款250條），每款手鏈上的閃石都有不同寓意，粉紅色代表人緣、橄欖綠色代表財富、淺藍色代表平安，以及紅色代表健康。至於福袋的內的禮物總值為450元，全部均數量有限，換完即止。

想於中秋節與家人開心團聚，可到商場北館1樓的期間限定中秋特色市集，選購佳節團圓的好物，如不同口味的傳統及新派月餅、應節食品和節日特色禮盒等，讓大家與摯愛家人在賞月的同時，亦可品嘗應節美食，歡度中秋佳節。

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