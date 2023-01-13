逾5,000呎年宵櫻花園登陸MCP新都城中心 打卡玩遊戲贏應節禮品

還未到櫻花季，經已漫天櫻花？為慶祝玉兔來臨，即日起至1月21日，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)特別呈獻「桃氣福兔迎新春」，場內設逾5,000呎「福兔開運年宵」及「福兔櫻花園」，讓大家一站式辦年貨、買年花、賞櫻打卡，兼玩攤位遊戲贏獎品，一同享受新春氣氛。
耗時超過100小時 人手製開運年宵花牆
今年MCP新都城中心特別以傳統桃花聯乘日式新春櫻花及擁有長壽寓意的桃為主題，於MCP CENTRAL打造出「開運年宵花牆」，全長約40米的「開運年宵花牆」由全人手超過100小時、用上逾10種不同種類及過萬朵仿真花製作而成，包圍著一棵高14呎的巨型桃花樹，夢幻又浪漫，不論單身人士或是已有伴侶者，圍繞桃花樹走一圈，兔年就可獲得桃花運或良好人緣。
多國美食齊集年宵 經典遊戲好運過肥年
同樣位於MCP CENTRAL的「福兔開運年宵」，設20多個特色攤位，從農曆新年佈置必備的年花，到急凍賀年即食餸菜包、以至富有新春寓意的傳統小食等統統一應俱備。除了新春佈置及應節食品外，場內更搜羅多款日韓新春特色產品，包括象徵日本新春傳統的福袋、韓國過年零食禮盒等。購物過後，不妨到MCP DISCOVERY的「福兔櫻花園」暢玩4大經典遊戲攤位，推廣期內，H．COINS會員完成指定步驟；或非會員於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY商戶以電子貨幣即日單一消費滿港幣$150；或於「福兔開運年宵」即日單一消費滿港幣$150，即可獲得參加攤位遊戲乙次，隨時贏取新春應節小禮品。