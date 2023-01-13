逾5,000呎年宵櫻花園登陸MCP新都城中心 打卡玩遊戲贏應節禮品

還未到櫻花季，經已漫天櫻花？為慶祝玉兔來臨，即日起至1月21日，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)特別呈獻「桃氣福兔迎新春」，場內設逾5,000呎「福兔開運年宵」及「福兔櫻花園」，讓大家一站式辦年貨、買年花、賞櫻打卡，兼玩攤位遊戲贏獎品，一同享受新春氣氛。

耗時超過100小時 人手製開運年宵花牆

今年MCP新都城中心特別以傳統桃花聯乘日式新春櫻花及擁有長壽寓意的桃為主題，於MCP CENTRAL打造出「開運年宵花牆」，全長約40米的「開運年宵花牆」由全人手超過100小時、用上逾10種不同種類及過萬朵仿真花製作而成，包圍著一棵高14呎的巨型桃花樹，夢幻又浪漫，不論單身人士或是已有伴侶者，圍繞桃花樹走一圈，兔年就可獲得桃花運或良好人緣。