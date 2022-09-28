遊來沙田限定旅遊攻略 發掘文青輕旅遊打卡秘景

近日入境檢疫放寬，不少港人選擇出國旅遊，但其實香港都有很多值得去的地方！由明天（29日）起至11月30日期間，領展將舉辦「遊來沙田」主題活動，讓市民認識沙田區由來和獨有風光，當中位於沙角商場熟食檔外的全新藝術休憩空間，集打卡玩樂於一身，兼展出逾百位沙田區幼稚園及小學學生創作的菇形畫作，成為一眾藝文青打卡休憩的新熱點。

限定旅遊天書暢遊沙田

旅行怎少得了遊玩攻略，「遊來沙田」文青輕旅行特別推出限定旅遊天書《遊來沙田》，提供遊玩最佳攻略，推介多個文青必到打卡的新興秘景，例如像瑞士「飄零燕山谷」世外桃源般的下城門水塘、充滿少女心的大圍粉紅天橋、「和風體育館」車公廟體育館、城門河岸山水風光等。天書亦介紹到沙田的由來、獨特文化、美食推介，以及商戶獨家優惠。

除了多個文青打卡位，沙田區亦擁有不同文化、歷史、美食、建築及消閒好去處，例如富有建築特色的禾輋邨、沙角邨、顯徑邨及美林邨，以及極具標誌性、被稱作「冬菇亭」的熟食檔。冬菇亭是一個四方形、尖頂的小型建築物，屋頂中間有拱形排氣口，外形極像冬菇。在這個熟食檔可以品嚐到鑊氣小炒、傳統粵菜，或享用下午茶，體驗地道港式味道。

於活動期間，在指定領展商場或街市以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領《遊來沙田》旅遊天書1本，更有50元熟食檔現金代用券、山系多功能隨身包及法國護膚品牌Eau Thermale Avène新產品供市民換領。旅遊天書亦會於九龍及新界區合共30多間人氣特色咖啡店免費派發，包括沙田區屋子咖啡、牧羊少年咖啡館、觀塘區Coffee Slave等，有興趣不妨前往相關場地領取。