還太歲步驟流程教學 擇日吉時/還神4大步驟/祭品清單

還太歲2024｜還太歲通常在每年冬至前或立春前進行，一般來說，每年「冬至」（12月21或22日）前是還太歲的最佳時機，但若趕不及或者忘記了，亦可以趕於「立春」(2月4日)前完成。以下為大家介紹2024年要還太歲的生生肖、還太歲步驟、還太歲吉日、還太歲祭品等須知，更可以在家還太歲！
還太歲教學｜2023年兔年犯太歲的生肖
一般來說，如果自己的生肖與當年的太歲相沖，年初可去攝太歲求全年平安。攝過太歲便要還太歲，回攝太歲的廟宇向太歲星君報告及表達感謝。以下就是2023年兔年犯太歲的生肖：
屬鼠（刑太歲）
屬兔（犯太歲（或值太歲)）
屬龍（害太歲）
屬馬（破太歲）
屬雞（沖太歲）
還太歲擇吉日方法
還太歲教學｜還太歲吉日吉時
傳統習俗是年頭作福、年尾還神，有人會於冬至前還神，因為冬至後開始步入下年的氣；亦有人於「尾禡」還神，即是農曆十二月十六日。在選擇吉日時，應避免與自己生肖相沖的日子。於《通勝》看到有「歲德」、「月德」、「天德」、「天月」、「德合」、「三合」及「六合」的日子，就是適宜還神之日。
2024年1月7日（星期日），相沖生肖：鼠
2024年1月14日（星期日），相沖生肖：羊
2024年1月18日（星期四），相沖生肖：豬
2024年1月21日（星期日），相沖生肖：虎
2024年1月27日（星期六），相沖生肖：猴
2024年1月28日（星期日），相沖生肖：雞
還太歲教學｜還太歲的祭品供品
還太歲儀式包括準備特定的祭品，如香燭、鮮花、水果等，感謝太歲星君一年來的庇護，並祈求來年繼續得到保佑。祭品準備是還太歲儀式的重要部分。通常需要準備如下祭品：
1. 雙數份量的水果、鮮花、糖果，代表吉祥和尊敬；又或者可買其他食物祭品（素食為佳）
2. 太歲衣寶、酬謝文：可在一般廟宇購買，買完後要清楚寫上需還太歲者的全名及出生年月日
3. 香燭冥鏹，同樣可一般廟宇内購買
還太歲教學｜還太歲步驟
1. 先參拜負責統領太歲的斗姆元君，並將祭品放於廟內需要酬謝的大神及太歲前；
2. 在大殿向太歲三拜，貢上長壽香和細香插在香爐；
3. 參拜「兔」年太歲之後，宣讀酬謝疏文，再參拜還太歲者所屬的「本命太歲」；
4. 參拜完太歲之後，將酬謝疏文連同太歲衣投往焚化爐化掉、或交給廟祝。
還太歲教學｜在家還太歲方法
如果大家不方便到廟宇參拜，又或者已經移居外地、無法親自到廟宇還太歲，可以選擇在家還太歲。方法是在紅紙上寫上「酬謝當年太歲」字樣，或者擺放太歲符，放在家中神枱，並在其前方簡單擺放一個香爐進行供奉。如家中沒有神壇，可置臨時紅枱及香爐來參拜，答謝神明過去一年的庇護及照顧。