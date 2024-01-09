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2024-01-09 17:00:00

還太歲步驟流程教學 擇日吉時/還神4大步驟/祭品清單

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還太歲步驟流程教學 擇日吉時/還神4大步驟/祭品清單

還太歲步驟流程教學 擇日吉時/還神4大步驟/祭品清單

還太歲2024｜還太歲通常在每年冬至前或立春前進行，一般來說，每年「冬至」（122122日）前是還太歲的最佳時機，但若趕不及或者忘記了，亦可以趕於「立春」(24)前完成。以下為大家介紹2024年要還太歲的生生肖、還太歲步驟、還太歲吉日、還太歲祭品等須知，更可以在家還太歲！

還太歲步驟流程教學 擇日吉時/還神4大步驟/祭品清單

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還太歲教學｜2023年兔年犯太歲的生肖

一般來說，如果自己的生肖與當年的太歲相沖，年初可去攝太歲求全年平安。攝過太歲便要還太歲，回攝太歲的廟宇向太歲星君報告及表達感謝。以下就是2023年兔年犯太歲的生肖：

屬鼠（刑太歲）

屬兔（犯太歲（或值太歲)

屬龍（害太歲）

屬馬（破太歲）

屬雞（沖太歲）

還太歲擇吉日方法

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還太歲教學｜還太歲吉日吉時

傳統習俗是年頭作福、年尾還神，有人會於冬至前還神，因為冬至後開始步入下年的氣；亦有人於「尾禡」還神，即是農曆十二月十六日。在選擇吉日時，應避免與自己生肖相沖的日子。於《通勝》看到有「歲德」、「月德」、「天德」、「天月」、「德合」、「三合」及「六合」的日子，就是適宜還神之日。

202417日（星期日），相沖生肖：鼠

2024114日（星期日），相沖生肖：羊

2024118日（星期四），相沖生肖：豬

2024121日（星期日），相沖生肖：虎

2024127日（星期六），相沖生肖：猴

2024128日（星期日），相沖生肖：雞

還太歲步驟流程教學 擇日吉時/還神4大步驟/祭品清單

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還太歲教學｜還太歲的祭品供品

還太歲儀式包括準備特定的祭品，如香燭、鮮花、水果等，感謝太歲星君一年來的庇護，並祈求來年繼續得到保佑。祭品準備是還太歲儀式的重要部分。通常需要準備如下祭品：

1. 雙數份量的水果、鮮花、糖果，代表吉祥和尊敬；又或者可買其他食物祭品（素食為佳）

2. 太歲衣寶、酬謝文：可在一般廟宇購買，買完後要清楚寫上需還太歲者的全名及出生年月日

3. 香燭冥鏹，同樣可一般廟宇内購買

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還太歲教學｜還太歲的祭品供品 還太歲教學｜還太歲的祭品供品

還太歲教學｜還太歲步驟

1. 先參拜負責統領太歲的斗姆元君，並將祭品放於廟內需要酬謝的大神及太歲前；

2. 在大殿向太歲三拜，貢上長壽香和細香插在香爐；

3. 參拜「兔」年太歲之後，宣讀酬謝疏文，再參拜還太歲者所屬的「本命太歲」；

4. 參拜完太歲之後，將酬謝疏文連同太歲衣投往焚化爐化掉、或交給廟祝。

還太歲步驟流程教學 擇日吉時/還神4大步驟/祭品清單

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還太歲教學｜在家還太歲方法

如果大家不方便到廟宇參拜，又或者已經移居外地、無法親自到廟宇還太歲，可以選擇在家還太歲。方法是在紅紙上寫上「酬謝當年太歲」字樣，或者擺放太歲符，放在家中神枱，並在其前方簡單擺放一個香爐進行供奉。如家中沒有神壇，可置臨時紅枱及香爐來參拜，答謝神明過去一年的庇護及照顧。

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