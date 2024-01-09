還太歲步驟流程教學 擇日吉時/還神4大步驟/祭品清單

還太歲2024｜還太歲通常在每年冬至前或立春前進行，一般來說，每年「冬至」（12月21或22日）前是還太歲的最佳時機，但若趕不及或者忘記了，亦可以趕於「立春」(2月4日)前完成。以下為大家介紹2024年要還太歲的生生肖、還太歲步驟、還太歲吉日、還太歲祭品等須知，更可以在家還太歲！

還太歲步驟流程教學 擇日吉時/還神4大步驟/祭品清單

還太歲教學｜ 2023 年兔年犯太歲的生肖 一般來說，如果自己的生肖與當年的太歲相沖，年初可去攝太歲求全年平安。攝過太歲便要還太歲，回攝太歲的廟宇向太歲星君報告及表達感謝。以下就是2023年兔年犯太歲的生肖： 屬鼠（刑太歲） 屬兔（犯太歲（或值太歲)） 屬龍（害太歲） 屬馬（破太歲） 屬雞（沖太歲） 還太歲擇吉日方法

還太歲步驟流程教學 擇日吉時/還神4大步驟/祭品清單

還太歲教學｜還太歲吉日吉時 傳統習俗是年頭作福、年尾還神，有人會於冬至前還神，因為冬至後開始步入下年的氣；亦有人於「尾禡」還神，即是農曆十二月十六日。在選擇吉日時，應避免與自己生肖相沖的日子。於《通勝》看到有「歲德」、「月德」、「天德」、「天月」、「德合」、「三合」及「六合」的日子，就是適宜還神之日。 2024年1月7日（星期日），相沖生肖：鼠 2024年1月14日（星期日），相沖生肖：羊 2024年1月18日（星期四），相沖生肖：豬 2024年1月21日（星期日），相沖生肖：虎 2024年1月27日（星期六），相沖生肖：猴 2024年1月28日（星期日），相沖生肖：雞

還太歲步驟流程教學 擇日吉時/還神4大步驟/祭品清單

還太歲教學｜還太歲的祭品供品 還太歲儀式包括準備特定的祭品，如香燭、鮮花、水果等，感謝太歲星君一年來的庇護，並祈求來年繼續得到保佑。祭品準備是還太歲儀式的重要部分。通常需要準備如下祭品： 1. 雙數份量的水果、鮮花、糖果，代表吉祥和尊敬；又或者可買其他食物祭品（素食為佳） 2. 太歲衣寶、酬謝文：可在一般廟宇購買，買完後要清楚寫上需還太歲者的全名及出生年月日 3. 香燭冥鏹，同樣可一般廟宇内購買

還太歲教學｜還太歲步驟 1. 先參拜負責統領太歲的斗姆元君，並將祭品放於廟內需要酬謝的大神及太歲前； 2. 在大殿向太歲三拜，貢上長壽香和細香插在香爐； 3. 參拜「兔」年太歲之後，宣讀酬謝疏文，再參拜還太歲者所屬的「本命太歲」； 4. 參拜完太歲之後，將酬謝疏文連同太歲衣投往焚化爐化掉、或交給廟祝。

還太歲步驟流程教學 擇日吉時/還神4大步驟/祭品清單