香港海洋公園萬豪酒店 精彩住宿禮遇 × 應節美饌 寫意過不一樣的新年

「體驗海洋公園住宿計劃」及「豐富美饌住宿計劃」各有特色，視乎玩樂還是美食為主。前者包括特大床客房住宿一晚及海洋公園成人入場門票兩張，只需$1,600起；而後者為$2,000起，除了包括特大床客房住宿一晚，更有雙人自助晚餐及24小時免費酒店泊車位一個。凡於1月20日至31日入住以上計劃，均會送贈精美的限量版利是封乙包及酒店朱古力乙盒。在濃厚節日氣氛下，酒店更特別準備了「心想事成許願樹」及「吉祥水燈」兩項意義滿「fun」的應節活動。住客可到酒店礁湖主題上層游泳池放吉祥水燈，許下願望並打卡留念，或在許願牌上寫下新年願望並掛在許願樹上，誠心祈願。其他賓客同樣歡迎參與，許願牌每個$30，水燈每個$50。

想在假期遠離煩囂，不少人也會選擇Staycation放鬆身心兼食大餐。其中香港海洋公園萬豪酒店特意準備了新春賀年住宿禮遇及美饌，與大家「chill」住歡度新歲。

喜氣洋洋自助晚餐帶來新年必食佳餚——蠔皇扣鮑魚鵝掌及海蜇魚生撈起，好意頭之餘色香味俱全。

若單純想歎美食，海灣餐廳由年三十晚到大年初三(1月21日至24日)，也推出了新春特色佳餚。除了各式招牌菜及精美甜點，廚師團隊準備了一系列新春意頭中式美饌，其中蠔皇扣鮑魚鵝掌及海蜇魚生撈起為新年必食，寓意新一年年年有餘，風生水起，步步高升！

Pier酒廊農曆新年下午茶的茶點， 賣相精美，中西融合的風味頗有驚喜。

農曆新年下午茶 應節茶點精緻兼別具特色

下午茶方面，Pier酒廊則推出了中西合璧的農曆新年下午茶。特色鹹點包括鮑魚素翅法式酥盒、大蝦金桔柚子沙律、鴨肝批配朱古力三文治及炸蘿蔔糕配XO醬；而甜點則選用了應節食材製作，包括黑芝麻紅豆慕絲蛋糕、烏龍茶朱古力忌廉、柑橘巴伐利亞泡芙、士多啤梨撻及柑橘意式奶凍，別具創意，寓意來年大吉大利、幸福甜蜜。

喜氣洋洋自助晚餐

供應期：1月21日至24日

時間：1月21日 - 首輪：17:30-19:30

- 次輪：20:00-22:00

1月22日至24日 - 18:30-22:00

價錢：1月21日 - 成人$868、小童$434

1月22日至24日 - 成人$898、小童$488

農曆新年下午茶

供應期：即日起至1月26日

時間：15:00-18:00

價錢：$608兩位用 / $688兩位用配無限暢飲葡萄氣酒

以上所有價目須另收加一服務費。住宿/餐飲預訂及查詢：3555 1688

