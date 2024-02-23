香港花卉展覽2024｜花卉展3月15日維園 免費門票星期一至五限定

香港花卉展覽2024｜由康樂及文化事務署主辦的年度盛事2024年香港花卉展覽，將於3月15日至24日在銅鑼灣的維多利亞公園舉行，今年展覽以色彩斑斕、香氣撲鼻的香彩雀(亦稱天使花)為主題，現場精心打造一系列繽紛的花海景觀、創意園林造景以及花藝擺設。即睇門票資訊、開放時間、地點、活動及表演等詳情！

香港花卉展覽 2024 ｜主題花「香彩雀」 今屆香港花卉展覽以「雀躍全城」為主題，精選五彩繽紛的香彩雀，亦即天使花，作為展覽象徵。這種花卉以清新香氣和細小獨特花朵著稱，因其莖幹上布滿的繁密花蕾和豐富的花量而聞名。當這些花朵在風中盛開搖曳，宛如空中跳舞的彩雀，為花展增添生動氣息。香彩雀的展示不僅為來賓帶來了滿滿的喜悅和活力，也讓每位觀賞者深切體驗到春日的勃勃生機！

香港花卉展覽 2024 ｜攝影比賽及學童繪畫比賽 康文署每年於香港花卉展覽期間，都會結合教育與娛樂，推出一系列豐富多元活動。今年大會將舉辦連串活動，包括包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等。 花藝示範讓觀眾近距離接觸花藝之美，而綠化活動工作坊則提供實踐綠色生活的平台。導賞服務深入介紹展覽亮點，康體活動與親子遊戲則確保了各年齡層觀眾的樂趣與參與。這些活動不僅豐富參觀者的體驗，也加深了他們對植物美學的理解與欣賞，讓每位來賓都能在知識與樂趣中獲益。

香港花卉展覽 2024 ︱入場費 香港花卉展覽入場費為港幣14元，優惠收費為港幣7元。（優惠適用於至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者以及殘疾人士及其一名同行照顧者）。星期一至星期五期間則有入場優惠，60歲或以上長者以及殘疾人士及一名照顧者免費參觀。30人或以上的團體亦可獲成人半價優惠，惟團員必須一同進場。