黃埔松露節冬日松露市集引入8特色品牌 全新松露主題菜餚帶來嶄新味蕾體驗

松露的獨特香味令不少人著迷。適逢松露當造的季節，黃埔天地將於12月17、18及24至27日舉辦「黃埔松露節」，活動期間特設「冬日松露市集」，其時將會有8個特色品牌進駐，售賣一系列松露主題商品。為了迎接黃埔松露節，黃埔天地將聯同5間餐廳，推出特色松露菜單，嶄新的配搭及獨特的烹調手法，將帶來煥然一新的味蕾體驗。在活動期間消費滿指定金額，可換領限量松露辣醬或松露茄汁，喜歡烹調及松露愛好者萬勿錯過！

新加坡的奢華小食品牌Aroma Truffle推出的黑松露薯片及爆谷。

8特色檔攤進駐冬日松露市集 想搜羅特色松露商品？黃埔松露節活動期間，於黃埔天地美食坊一樓中庭特設「冬日松露市集」，屆時將會有8個特色攤檔進駐，星級推薦包括專營世界知名品牌食品的AMHKMALL推出的意大利天然黑松露粉、火鍋食品店營火食品推出的黑松露墨魚丸、來自新加坡的奢華小食品牌Aroma Truffle推出的黑松露薯片及爆谷、致力在世界各地搜羅天然矜貴食材的Kaiv’s Gourmet推出的黑松露醬15%、餃起來推出的黑松露芝心雞肉餃、Eat better kitchen推出的黑松露夏夷果仁等。各攤檔將會售賣多款特色松露產品，不妨為摯愛好友挑選一份香氣撲鼻的松露禮品。



5間餐廳推出全新松露主題菜餚 提起松露，又怎可以錯過各款精緻的松露菜餚。黃埔天地這次聯同5間西餐廳推出全新松露主題餐單，每款菜式均色香味俱全，包括Black Sugar Coffee的Truffle Mushroom Risotto、Truffle Cream Soup、Fries With Truffle Sauce；Amber’s Table的鵝肝意大利飯配黑松露汁、黑松露蘑菇薄餅；FLAMES的新鮮黑松露蘑菇薄餅、新鮮黑松露蘑菇扁意粉、黑松露薯條；Amor的黑松露焦糖洋蔥配M5和牛SoSo Waffles、小岩蠔配黑魚籽及松露海葡萄、黑松露非洲無骨雞配薯菜；Pastime Café的黑松露牛肉他他、黑松露蘑菇湯、雞肉凱薩沙律配意大利白松露、大啡菇松露白菌意大利飯等，獨特滋味保證令人一試難忘！

