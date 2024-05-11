「沙田綠 Fun Fun」社區綠惜市集 5 月 18 至 19 日登「綠」沙田

由香港賽馬會贊助，基督教家庭服務中心主辦的「沙田綠 Fun Fun」 社區綠惜市集將於 5 月 18 至 19 日一連兩日於沙田大會堂廣場舉行，透過綠色市集、工作坊、 攤位遊戲、環保設施導賞遊、舞台表演、打卡區等一系列精彩活動，鼓勵大眾認識資源循環， 實踐綠惜生活。其中，升級再造產品陳列室更是首度展出，用回收再造的材料製作成家居及日 常生活之實用好物，拉近市民與環保的距離！
多個環保機構參與
香港賽馬會「沙田綠FunFun」社區綠惜市集有多個環保機構參與，包括環境保護署、環保園(EcoPark)、林．區(Y．Park)、有機資源回收中心(O．Parks)、綠在沙田、都市綠洲、弘毅環保教育發展基金、Carbon Wallet、歐綠保綜合環保 (香港)有限公司、億達再生資源有限公司、機科有限公司以及塑新生，同大家喺多元化嘅攤位體驗綠惜生活
邊玩邊實踐環保知識
除咗學到環保知識，仲有趣味十足嘅遊戲，邊玩邊實踐「四電一腦」、「垃圾分類」、「可持續發展」等環保概念，寓學習於遊戲。市集仲有有機爆谷及低糖棉花糖，一於食住snacks 認識本地的回收再造喇！
「沙田綠FunFun」社區綠惜市集
日期 : 2024年5月18及19日 (星期六、日)
時間 : 上午11時30分 – 下午5時30分
地點 : 沙田大會堂廣場 (新界沙田源禾路1號)
免費入場，歡迎公眾參與
換取精彩環保小禮品