「沙田綠 Fun Fun」社區綠惜市集 5 月 18 至 19 日登「綠」沙田

由香港賽馬會贊助，基督教家庭服務中心主辦的「沙田綠 Fun Fun」 社區綠惜市集將於 5 月 18 至 19 日一連兩日於沙田大會堂廣場舉行，透過綠色市集、工作坊、 攤位遊戲、環保設施導賞遊、舞台表演、打卡區等一系列精彩活動，鼓勵大眾認識資源循環， 實踐綠惜生活。其中，升級再造產品陳列室更是首度展出，用回收再造的材料製作成家居及日 常生活之實用好物，拉近市民與環保的距離！