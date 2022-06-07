《渠王 通街展》 遊走深水埗街頭秘尋墨寶

街頭創作不單是一種藝術，甚至是城市的文化代表。美國紐約有塗鴉大師Keith Haring，香港也有渠王嚴照棠。《渠王 通街展》於即日至本月30日在深水埗舉行，以Whatever. Coffee作為起點，周邊社區街道牆壁作為展覽場，讓大家邊喝咖啡，邊細味城市風景。

作為香港廣告界及街頭書法家始祖，渠王為顯淺易明的廣告注入獨有藝術風格，變為富有本土特色的街頭藝術。為了餬口，渠王曾經親手把印有「通渠」和電話號碼的小卡片派到每家每戶的信箱，但結果被扔了滿地；他亦試過印製貼紙作宣傳，但仍不及在街頭書寫廣告更收宣傳之用。渠王於是身體力行走上街頭書寫，從此渠王的電話號碼便遍布香港每個角落。

經典「渠王廣告」近年以大型「肥仔字」呈現，並綴以黑色綑邊，黑白分明。「渠」字旁三點水起了一個勾亦成渠王獨有的簽名式寫法，字跡至今依然無人能及，也為這城市帶來獨有風景。

為留住屬於本土的風景，Whatever. Coffee在深水埗社區推行展覽，公眾可以跟著《渠王 通街展》遊走佔地900畝的展覽場，拿出手機，連結由「渠王」嚴照棠先生準備的「免棚專線」拍低作品。