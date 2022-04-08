建構「你想」香港？機會嚟喇！嶄新社交平台《烏托邦‧香港》，將利用去中心化和區塊鏈加密技術，創造出私隱極高的溝通環境。在元宇宙中重現玩家心目中的香港，當中30%的元宇宙利潤將會平均分配給各香港街道NFT持有人，並以太坊區塊鏈生成的4,570條香港街道NFTs開始，透過認購街道，可以齊齊推動香港人共享的新世界。每位認購買家均享有平等機會和權利發表意見，無論是大廈、商店、公園或屋苑等細節，均會經過持份者一一討論，形成整個社區的共識和期望，亦可展示香港獨有文化和民間傳說，如林村許願樹、鵝頸橋打小人、西貢結界及華富邨目擊不明飛行物體事件等。
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日報
《烏托邦‧香港》4,570條街道NFTs 元宇宙重現你想香港
建構「你想」香港？機會嚟喇！嶄新社交平台《烏托邦‧香港》，將利用去中心化和區塊鏈加密技術，創造出私隱極高的溝通環境。在元宇宙中重現玩家心目中的香港，當中30%的元宇宙利潤將會平均分配給各香港街道NFT持有人，並以太坊區塊鏈生成的4,570條香港街道NFTs開始，透過認購街道，可以齊齊推動香港人共享的新世界。每位認購買家均享有平等機會和權利發表意見，無論是大廈、商店、公園或屋苑等細節，均會經過持份者一一討論，形成整個社區的共識和期望，亦可展示香港獨有文化和民間傳說，如林村許願樹、鵝頸橋打小人、西貢結界及華富邨目擊不明飛行物體事件等。