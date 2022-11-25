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2022-11-25 04:29:31
日報

「聖誕樹屋小鎮」 雪白馴鹿相伴 細賞飄雪匯演 送上節日驚喜禮遇

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今個聖誕，終於可以好好慶祝一番。為迎接這個璀璨的冬日佳節，港鐵商場ELEMENTS圓方特別化身「聖誕樹屋小鎮」，除了聖誕樹屋和白色馴鹿外，歡迎大家一齊到小鎮欣賞飄雪匯演，不用飛到外地亦可歡度白色聖誕。
 

ELEMENTS圓方

由聖誕樹屋、白色馴鹿和節日裝飾組成的小鎮，充滿節日氣氛。

當你走進ELEMENTS圓方金區中庭，便會發現高6米掛滿節日裝飾的聖誕樹屋，在樹身的窗戶滲出柔和光芒。還有雪白的馴鹿在旁。由即日起至2023年1月2日，在每日中午12時至晚上9時30分之間，每半小時進行一場的飄雪匯演時，大白鹿就恍如在雪中漫步，加上在鹿角上的微縮小屋，為大家帶來窩心暖意。大家可與家人及朋友相聚一堂，在飄雪中度過白色聖誕，感受濃厚節日氣氛。

ELEMENTS圓方

白色馴鹿就像雪中精靈，在雪中昂首漫步。鹿角上的微縮小屋，則為大家帶來窩心暖意。

ELEMENTS圓方

每日於指定時間，隔半小時便會進行飄雪匯演，不用離港已可歡度白色聖誕。

憑指定消費 可享高達40000元獎賞

在歡度聖誕佳節，迎接新一年到來的同時，ELEMENTS圓方亦為大家送上驚喜，由即日至2023年1月1日，商場將推出「Time to Celebrate Together消費獎賞及東亞銀行額外消費獎賞」，ELEMENTS Club會員及「圓方之友」，只需以指定電子貨幣於商場內的時尚服飾商戶單一消費滿2,000元，即可享2,000元獎賞。此外，於場內消費滿指定金額，即可享總值高達40,000元獎賞，而憑東亞銀行信用卡消費，更可獲賞額外總值高達1,800元的ELEMENTS圓方電子禮券。

ELEMENTS圓方

場內有多家時尚名店，讓你可盡情為親友挑選別具心意的節日禮物。

多個時尚品牌 精挑細選窩心禮品

想為親友送上節日祝福，則可到場內多家時尚名店，包括Hermès旗下法國皇室水晶品牌SAINT-LOUIS、瑞士頂尖鐘錶品牌deLaCour、德國與本地品牌聯乘的書寫工具概念店LAMY x INK HOUSE，以及本地知名設計師的自家品牌André Fu Living概念店等，為摯愛親朋挑選別具品味的禮品，讓你可在佳節向親友送上窩心驚喜。

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