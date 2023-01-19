「金沙之光 — 古蜀文明展」 特設元宵園遊會及工作坊

古蜀文明博大精深，獨具特色和魅力。而由即日起至3月29日，發展局與國家文物局舉辦了首個大型合作展覽——「金沙之光 — 古蜀文明展」，正於香港文物探知館展出逾70件四川出土國家文物，讓大眾大飽眼福。適逢新年，古物古蹟辦事處為了增加互動及趣味性，更特設元宵園遊會及工作坊，讓家長帶同小朋友一起多角度認識古蜀的高度文明。

70多件由四川省成都金沙及廣漢三星堆遺址出土文物，包括14件國家一級文物，將近距離呈現在市民眼前。其中國寶級文物「太陽神鳥」金箔複製品、金人面像和蛙形金箔，為是次展覽最為觸目及珍貴的展品。

寓學習於遊戲 工作坊多角度認識文物

欣賞珍貴文物過後，還可以參加「名師剪紙工作坊」或「貼金書籤工作坊」。前者由著名剪紙藝術家李雲俠女士指導剪出金沙文物紙飾，而後者則是先認識「太陽神鳥」造型特點，再切割紙樣、貼金箔，製成書籤，皆適合一家大小寓學習於遊戲，對文物及古蜀文明有更深刻的了解。