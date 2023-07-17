3.5米高「鯊魚先生MR.SHARK」現身馬鞍山 首登香港推環境保育 限定導賞團介紹海洋生態

炎炎盛夏，除了去沙灘與陽光玩遊戲外，也可以去馬鞍山尋找「鯊魚先生MR.SHARK」，於「鯊」灘玩樂及學習海洋保育知識，一同為環境保育盡一分力。 馬鞍山MOSTown新港城中心於今個夏天將變身「最GREEN『鯊』灘玩樂營！」，由即日至8月27日，超人氣台灣原創插畫、鯊魚先生MR.SHARK將登陸MOSTown，並與「海塑基金會」攜手打造「鯊」灘玩樂派對。除了全球首個3.5米高巨型充氣鯊魚先生MR.SHARK霸氣現身外，場內更設有7米高動感海洋滑梯及波波池，H．COINS會員憑電子貨幣單一即日消費滿港幣$450或以上，即可換領電子入場證及場內商戶優惠券，大家可以踏上黃藍雙間的梯級投入海洋世界，於7米高的「鯊魚先生MR. SHARK」巨型海洋滑梯裝置中，從高1.8米高的滑梯上瀡落夢幻波波池。

10米長的飛索體驗，大家玩得開心，亦喚起「Together SAY NO TO DISPOSABLE PLASTIC」的保育訊息。

挑戰飛索體驗 喚醒海洋保育訊息 自問膽量十足的H．COINS會員，亦可憑電子貨幣單一即日消費滿港幣$450或以上參加飛索體驗，在10米長的飛索上飛越由海塑基金會過千回收膠樽打造的環保珊瑚海，避開長達2米的環保大白鯊及鎚頭鯊，在「高空」上以不一樣的角度欣賞海洋景色，並藉此提醒大家「Together SAY NO TO DISPOSABLE PLASTIC」的保育訊息。場內特設「鯊魚先生MR.SHARK至『營』趣拍站」，讓大家可分別於「梳乎『鯊』『攤』」、「巨型光影『鯊』桶」、「『鯊』排大激鬥」等打卡位，大擺甫士與鯊魚先生MR.SHARK及一眾呆萌海洋朋友們打卡留影。