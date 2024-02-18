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2024-02-18 12:00:00

Art Central 2024 3月回歸中環海濱 藝廊專區「NEO」新登場/近百間藝廊參與 (附票價資訊)

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Art Central 2024 3月回歸中環海濱 藝廊專區「NEO」新登場/近百間藝廊參與 (附票價資訊)

Art Central 2024 3月回歸中環海濱 藝廊專區「NEO」新登場/近百間藝廊參與 (附票價資訊)

香港藝術周的重磅盛事Art Central 2024，將於328日至31日強勢回歸中環海濱，今年Art Central預計有95間藝廊參與，當中有超過7成來自亞洲，展出亞洲新興藝術家及全球知名藝術家的作品，以及邀請世界各地傑出藝術家和講者主持節目，更是自2015年推出以來規模最大和最具活力的藝術節目，為參加者提供更親民、引人入勝的互動體驗，即睇Art Central 2024的時間、地點及票價等資訊！

Art Central 2024 3月回歸中環海濱

Art Central 2024 3月回歸中環海濱

Art Central 2024｜會場架構由建築師特地設計

Art Central2019年以來首次重返香港金融商業區核心地段的中環海濱，期間限定的Art Central會場架構由建築師特地設計，俯瞰維多利亞港美景。會場距離Art Basel僅幾步之遙，與西九龍文化區的M+博物館和香港故宮文化博物館以一程渡輪之隔，是市民和國際遊客不可錯失的藝術週活動。

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Art Central 2024｜集結近百間世界各地的頂尖藝廊

作為發掘藝術界新晉菁英之地，Art Central將將集結約95間來自世界各地的頂尖藝廊，呈現多元的當代藝術作品，涵蓋繪畫、雕塑、裝置、影像等媒材，讓大家飽覽亞洲新秀的創意活力，以及全球藝術大師的經典之作。

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Art Central 2024｜藝廊專區「NEO」新登場

今年的展會將推出新的藝廊專區— NEO」，由策展顧問鄭得恩策劃，重點展示初次參展的參展單位及其首次亮相的藝術家。

今年共有11間畫廊及15位藝術家獲選登場：

BFM Art Center2021年於蘇州成立）

biscuit gallery2021年於東京成立）

Cub_ism_ Artspace2020年於上海成立）

EYECANDIES2019年於上海成立）

Gallery Palzo2010年於青道成立，及2022年於大邱成立）

Gallery Project K2021年於首爾成立）

PBG2021年於首爾成立）

ThisWeekendRoom2015年於首爾成立）

V&E Art2016年於台北成立）

wamono art2016年於香港與東京成立）

Warin Lab Contemporary2021年於曼谷成立）

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Art Central 2024｜大型裝置藝術區回歸 設美食專區

Art Central的異體雕塑及裝置藝術區亦會回歸，參展藝術家包括LEE & BAE（釜山）的Sangsun BaeKvalitář（布拉格）的Rony PleslWan Gallery（新竹）的Andrea SamoryAN INC. （首爾）的Sam Shendiwamono art（東京、香港）的Wataru Yamakami

除了參展的藝廊，Art Central將繼續舉行深度講座及行為藝術演出。美食專區亦會載譽歸來，看展覽之餘同時品嘗特色美食。此外328日（星期四）會舉行Night Central，吸引熱愛藝術的市民前來參與本地藝壇盛事。

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Art Central 2024｜展覽日期、開放時間及地點

327(星期三)

貴賓預覽

 

328(星期四)

公眾參觀 中午12 下午5

Night Central 下午5 晚上9

 

329(星期五)

公眾參觀 (時段一)下午12時– 3

公眾參觀 (時段二)下午3時– 6

 

330(星期六)

公眾參觀 上午11時–下午7

 

331(星期日)

公眾參觀 上午11時–下午5

 

地點：香港中環海濱, 龍和道9

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