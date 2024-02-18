Art Central 2024 3月回歸中環海濱 藝廊專區「NEO」新登場/近百間藝廊參與 (附票價資訊)

香港藝術周的重磅盛事Art Central 2024，將於3月28日至31日強勢回歸中環海濱，今年Art Central預計有95間藝廊參與，當中有超過7成來自亞洲，展出亞洲新興藝術家及全球知名藝術家的作品，以及邀請世界各地傑出藝術家和講者主持節目，更是自2015年推出以來規模最大和最具活力的藝術節目，為參加者提供更親民、引人入勝的互動體驗，即睇Art Central 2024的時間、地點及票價等資訊！

Art Central自2019年以來首次重返香港金融商業區核心地段的中環海濱，期間限定的Art Central會場架構由建築師特地設計，俯瞰維多利亞港美景。會場距離Art Basel僅幾步之遙，與西九龍文化區的M+博物館和香港故宮文化博物館以一程渡輪之隔，是市民和國際遊客不可錯失的藝術週活動。

作為發掘藝術界新晉菁英之地，Art Central將將集結約95間來自世界各地的頂尖藝廊，呈現多元的當代藝術作品，涵蓋繪畫、雕塑、裝置、影像等媒材，讓大家飽覽亞洲新秀的創意活力，以及全球藝術大師的經典之作。

今年的展會將推出新的藝廊專區— 「NEO」，由策展顧問鄭得恩策劃，重點展示初次參展的參展單位及其首次亮相的藝術家。

Art Central 2024 ｜大型裝置藝術區回歸 設美食專區

Art Central的異體雕塑及裝置藝術區亦會回歸，參展藝術家包括LEE & BAE（釜山）的Sangsun Bae、Kvalitář（布拉格）的Rony Plesl、Wan Gallery（新竹）的Andrea Samory、AN INC. （首爾）的Sam Shendi和wamono art（東京、香港）的Wataru Yamakami。

除了參展的藝廊，Art Central將繼續舉行深度講座及行為藝術演出。美食專區亦會載譽歸來，看展覽之餘同時品嘗特色美食。此外3月28日（星期四）會舉行Night Central，吸引熱愛藝術的市民前來參與本地藝壇盛事。