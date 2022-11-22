Barbie冬日夢幻之旅 6米高炫亮聖誕樹迎聖誕 暢玩6大打卡及遊玩專區 會員激賞3重禮遇

MCP CENTRA特別聯乘女生至愛的Barbie推出「Barbie冬日夢幻之旅」主題活動，讓市民於今個冬日沉浸在粉紅浪漫中！

百變Barbie可以說是每個女生的童年回憶。今個冬日，MCP CENTRA特別聯乘女生至愛的Barbie，由即日起至翌年1月2日，推出「Barbie冬日夢幻之旅」主題活動，市民可走進以Barbie為主題的粉紅酒店，暢玩6大打卡及遊玩專區，更可欣賞歷年珍藏公仔。此外，MCP DISCOVERY更將於12月上旬特設聖誕主題市集，5米高充氣聖誕老人將會震撼登場，跟各位市民共度佳節！

遊覽6大打卡及遊樂專區 暢玩互動遊戲

夢幻旅程由Barbie主題酒店大門近6米高的「粉炫夢幻聖誕樹」開始，樹上掛着過千件Barbie公仔及衣著造型掛飾，洋溢著濃濃的少女情懷；在進入酒店大堂之前，可走進會場限定「百變Barbie由你決定」聖誕特別版Barbie公仔箱留下倩影；亦可到訪「Barbie珍藏展覽」，內裏展示了多款經典珍藏款式Barbie公仔，一睹Barbie多變的造型；此外，酒店「時尚粉紅大堂」裝潢華麗又夢幻；「Barbie粉紅睡房」亦以經典粉紅色打造，還可探索傳說中的衣帽間；最後還有「Barbie奇幻變身之旅」，市民可以走進巨型指甲油主題裝置打扮一番，盡度開心時刻。

除了打卡當然少不了互動遊戲：小朋友可以參與「Barbie夢幻衣櫃」互動遊戲，化身小幫手在限時內幫Barbie整理衣櫃，贏取Barbie小禮品；或是參與「Barbie奇幻變身之旅」，於限時內抓到指定數量的圖案，贏取Barbie小禮品或指定商戶優惠券。