Barbie冬日夢幻之旅 6米高炫亮聖誕樹迎聖誕 暢玩6大打卡及遊玩專區 會員激賞3重禮遇

百變Barbie可以說是每個女生的童年回憶。今個冬日，MCP CENTRA特別聯乘女生至愛的Barbie，由即日起至翌年1月2日，推出「Barbie冬日夢幻之旅」主題活動，市民可走進以Barbie為主題的粉紅酒店，暢玩6大打卡及遊玩專區，更可欣賞歷年珍藏公仔。此外，MCP DISCOVERY更將於12月上旬特設聖誕主題市集，5米高充氣聖誕老人將會震撼登場，跟各位市民共度佳節！
遊覽6大打卡及遊樂專區 暢玩互動遊戲
夢幻旅程由Barbie主題酒店大門近6米高的「粉炫夢幻聖誕樹」開始，樹上掛着過千件Barbie公仔及衣著造型掛飾，洋溢著濃濃的少女情懷；在進入酒店大堂之前，可走進會場限定「百變Barbie由你決定」聖誕特別版Barbie公仔箱留下倩影；亦可到訪「Barbie珍藏展覽」，內裏展示了多款經典珍藏款式Barbie公仔，一睹Barbie多變的造型；此外，酒店「時尚粉紅大堂」裝潢華麗又夢幻；「Barbie粉紅睡房」亦以經典粉紅色打造，還可探索傳說中的衣帽間；最後還有「Barbie奇幻變身之旅」，市民可以走進巨型指甲油主題裝置打扮一番，盡度開心時刻。
除了打卡當然少不了互動遊戲：小朋友可以參與「Barbie夢幻衣櫃」互動遊戲，化身小幫手在限時內幫Barbie整理衣櫃，贏取Barbie小禮品；或是參與「Barbie奇幻變身之旅」，於限時內抓到指定數量的圖案，贏取Barbie小禮品或指定商戶優惠券。
H‧COINS會員專享3重賞 13個獨家商戶優惠
第一賞：為配合「粉紅色」的主題顏色，會員在推廣期內於場內13間指定參與商戶作任何消費，即可以優惠價享用其指定粉紅特飲或甜品1次。
第二賞：會員分享指定「粉紅特飲或甜品」至社交平台及讚好Facebook專頁，並於禮賓部出示該商戶發出之即日機印發票及相符之電子貨幣交易存根，即可換領「C生活櫻花口罩」1盒。
第三賞：會員可於H‧COINS手機APP內參與尋寶遊戲，於場內指定商戶掃瞄指定QR Code，集齊3個印章即可換領「聖誕商戶優惠合集」1本，獲取逾$2,000商戶餐飲購物優惠券。
另外，場內更特設Barbie期間限定店，送上多個購物優惠。會場獨家限定購物滿$500即減$50，滿$800即減$90。店內全線Barbie玩具可享85折優惠，精選熱賣Barbie產品更享低至7折，激減高達$200。
還有必搶聖誕消費禮遇包括：會員於場內以電子貨幣單一消費每滿$300，經H‧COINS手機APP上載或親臨MCP CENTRAL L1會員專區，成功登記賺取COINS後，即可獲電子印花1枚。集齊4枚電子印花，即可換領「MCL新都城戲院$100電影禮券」1張，盡情欣賞多齣精彩聖誕好戲。