Chill型格太空造型Pompompurin及好友 矚目登陸葵芳與你漫遊太空之甸

萬眾期待的聖誕節即將來臨，加上政府進一步放寬社交距離措施，市民外出更方便。今個聖誕節，大家可以去葵芳，與人見人愛的Pompompurin (布甸狗)一同「漫遊太空之甸」，探索奇幻又好玩的外太空。

由即日起至2023年1月2日，身穿型格太空裝，人氣王布甸狗將與好友Macaron及Muffin等組成太空冒險小組，並邀請各位粉絲加入成為會員，大家一同於新都會廣場中庭變身而成的夢幻閃亮銀河星系中控險，大家攜手執行太空任務，The Point會員更可憑指定消費換領限定精品，齊齊開心過聖誕。