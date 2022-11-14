Chill型格太空造型Pompompurin及好友 矚目登陸葵芳與你漫遊太空之甸

萬眾期待的聖誕節即將來臨，加上政府進一步放寬社交距離措施，市民外出更方便。今個聖誕節，大家可以去葵芳，與人見人愛的Pompompurin (布甸狗)一同「漫遊太空之甸」，探索奇幻又好玩的外太空。
由即日起至2023年1月2日，身穿型格太空裝，人氣王布甸狗將與好友Macaron及Muffin等組成太空冒險小組，並邀請各位粉絲加入成為會員，大家一同於新都會廣場中庭變身而成的夢幻閃亮銀河星系中控險，大家攜手執行太空任務，The Point會員更可憑指定消費換領限定精品，齊齊開心過聖誕。
5大打卡位 留下不一般聖誕回憶
於這個閃亮的銀河中，分別設有超巨型5米高「布甸號」火箭發射站、5米高科幻「星際探測基地」、長13米的「漫星花院」、閨蜜至愛的光影遊園以及以霓虹燈及紫色花打造的霓虹星光牆，5大打卡位讓你可以盡情與至親好友打卡放上網呃like。而各位情侶更可以到5樓空中花園的「情迷聖誕小木屋」合照，過甜蜜溫馨二人世界。
期間限定店 換領限量指定精品
在12月上旬，商場更特設期間限定店，為大家帶來超過200款周邊商品，包括期間限定店獨家發售的最新布甸狗星空系列及及一眾 Sanrio characters聖誕造型新商品等，大家可輕鬆為親友揀選聖誕禮品，於佳節送上祝福。在12月上旬起，The Point 會員可憑指定積分，又或一般顧客可憑即日指定電子貨幣消費金額，換領可愛又實用的布甸狗太空系列限定精品，包括星際收納袋、單柄陶瓷碗或是Sanrio聖誕禮品包，粉絲絕對不容錯過。