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2022-11-14 04:30:28
日報

Chill型格太空造型Pompompurin及好友 矚目登陸葵芳 與你漫遊太空之甸

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Chill型格太空造型Pompompurin及好友 矚目登陸葵芳 與你漫遊太空之甸

各位粉絲集合於5米高「布甸號」火箭發射站，乘火箭上太空。

萬眾期待的聖誕節即將來臨，加上政府進一步放寬社交距離措施，市民外出更方便。今個聖誕節，大家可以去葵芳，與人見人愛的Pompompurin (布甸狗)一同「漫遊太空之甸」，探索奇幻又好玩的外太空。

由即日起至2023年1月2日，身穿型格太空裝，人氣王布甸狗將與好友Macaron及Muffin等組成太空冒險小組，並邀請各位粉絲加入成為會員，大家一同於新都會廣場中庭變身而成的夢幻閃亮銀河星系中控險，大家攜手執行太空任務，The Point會員更可憑指定消費換領限定精品，齊齊開心過聖誕。

Chill型格太空造型Pompompurin及好友 矚目登陸葵芳 與你漫遊太空之甸

葵芳新都會廣場中庭變身「夢幻閃亮銀河星系」，讓你與人氣王布甸狗一同探索太空。

5大打卡位 留下不一般聖誕回憶

於這個閃亮的銀河中，分別設有超巨型5米高「布甸號」火箭發射站、5米高科幻「星際探測基地」、長13米的「漫星花院」、閨蜜至愛的光影遊園以及以霓虹燈及紫色花打造的霓虹星光牆，5大打卡位讓你可以盡情與至親好友打卡放上網呃like。而各位情侶更可以到5樓空中花園的「情迷聖誕小木屋」合照，過甜蜜溫馨二人世界。 
 

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期間限定店 換領限量指定精品

在12月上旬，商場更特設期間限定店，為大家帶來超過200款周邊商品，包括期間限定店獨家發售的最新布甸狗星空系列及及一眾 Sanrio characters聖誕造型新商品等，大家可輕鬆為親友揀選聖誕禮品，於佳節送上祝福。在12月上旬起，The Point     會員可憑指定積分，又或一般顧客可憑即日指定電子貨幣消費金額，換領可愛又實用的布甸狗太空系列限定精品，包括星際收納袋、單柄陶瓷碗或是Sanrio聖誕禮品包，粉絲絕對不容錯過。

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