CLUB CG三周年好事成「三」連環驚喜 禮遇「Chill」出所想 積極推動夜經濟

▲CLUB CG慶祝三歲生日，由9月15日至10月8日為會員送上三大Chill凡禮遇。

雲集一眾知名品牌的東薈城名店倉，一直是購物熱點之一。而商場CLUB CG適逢三周年，當然也想分享這份喜悅，與眾齊齊投入Chill快樂購物體驗！由9月15日至10月8日期間，CLUB CG會員將會專享三大Chill凡禮遇，包括「Chill Shop」里賞、「Chill Luck」大抽獎、「Chill Fun」星期三。而且配合政府推動夜經濟，東薈城名店倉更帶來「Chill 賞夜遊」，不但有一連串晚間限定禮遇，更有由狄易達組成的「狄易達軍團」表演popping機械舞，愈夜愈精彩！

「Chill Shop」里賞賺高達$600購物禮券 「Chill Luck」大抽獎送總值逾150萬禮品

面對場內人氣名牌單品1折起的激抵優惠，當然難以「忍手」。CLUB CG會員於推廣期間消費滿指定金額，即可賺取高達$600的電子購物禮券，以及「 Chill Luck 」大抽獎機會。若是渣打國泰Mastercard客户，更可額外賺取「亞洲萬里通」里數及多一次抽獎機會，即最多9,000里數及最多6次抽獎機會，賺盡購物回贈。買得愈多，抽獎機會愈多，「Chill Luck」大抽獎將大送總值逾150萬元的「Chill」豐富禮品！超過350份禮品包括100,000「亞洲萬里通」里數、50,000 CG Dollars、VERSACE手袋、iPhone等等，非常吸引。

「Chill Fun」星期三換雙倍CG Dollars 一Click搶購6折現金券折上狂折

為了回饋會員，商場推出「Chill Fun」星期三，會員平日憑250分兌換1 CG Dollar，而於周年慶期間逢星期三則可以5折兌換，即每250分便可兌換2 CG Dollars！另外超過140萬元商戶電子現金券將於9月20日下午3時，在SHOPPING+網上平台上均以6折發售。人氣商戶包括adidas Factory、cdf Beauty及Polo Ralph Lauren Outlet等，CLUB CG會員消費滿淨值$1,200或以上即可享額外9折優惠，讓大家享受獨家折上狂折優惠。

