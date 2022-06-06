Crafty！慈善縫製工作坊

交換派對期間，設有一系列舊衣物升級再造慈善縫製工作坊，學習簡單易上手的方法與發揮個人創意，為舊衫注入新生命，從中學習珍惜自己的衣物，減少浪費；而所得費用將全數捐給青躍作慈善用途。

縫製Zokin雜巾慈善工作坊 雜巾文化源於日本，在艱難的年代，當地人不捨得拋棄舊衫爛布，而將它們拼縫起來變成別樹一幟的「襤褸」(boro)。

時至今日，日本仍有家長把舊毛巾與爛布縫合自製雜巾，用來抺枱、抺地及清潔家居。工作坊會教授當中製作步驟，讓家中的舊衣、舊毛巾變成新物品。

日期：6月11日周六，2:00-3:30PM

費用：每位$80，適合12歲以上人士參加。

備註：須自備舊tee/舊毛巾，其他工具由導師提供。要預先網上報名。

簡易手縫慈善工作坊 衣物的小破損小污點，只需簡單的小修小補就能煥然一新。導師會因應衣物上的小破損，如爆線、穿窿、手縫襟章等，導師以簡單易學的技巧教授修補衣物。

日期：6月11日周六，4:00-5:30PM

費用：每位$80，適合12歲以上人士參加。

備註：須自備舊衣物，其他工具由導師提供。要預先上網報名。

升級再織杯套慈善工作坊 熱衷減廢的織縫達人Upstitch，利用舊衣剪成布線，以手指鈎織出獨一無二的手提杯套，既可減少使用膠袋，又方便提取！適合初學者嘗試。

日期：6月12日星期日，2:00-3:30PM

費用：每位$80，適合12歲以上人士參加。

備註：歡迎自備薄身舊衣，其他工具由導師提供。要預先網上報名。