Good Music This Lunch 音樂會

廣受上班一族及愛樂者歡迎的香港小交響樂團《Panasonic Proudly Sponsors：Good Music This Lunch》午間音樂會系列，樂團樂師於午飯時間在香港大會堂為觀眾演奏動聽的室樂作品，讓大家暫時放下工作煩憂。下月的首場演出，樂迷可欣賞到多種不同樂器的精彩發揮，演奏樂章包括法國作曲家博察的《銅管五重奏小奏鳴曲》、佛瑞的《C小調第一鋼琴四重奏》、浦羅哥菲夫為單簧管、弦樂四重奏及鋼琴所寫的《希伯來主題序曲》，還有史密茲為中提琴、顫音琴和定音鼓所創作的《屬靈之旅》，絕對難得一聽。

日期/地點：6月2日(中午12時40分)、香港大會堂音樂廳

票價：免費入場

查詢：2836 3336 / www.HKSL.org