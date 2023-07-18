HomeSquare「香港家居折2023」斥資700萬 消費券首日推動丁財雙位數升幅

消費券於前日正式發放之際，HomeSquare斥資700萬與新城市廣場聯辦「香港家居折2023」開售日，率先推出逾8萬件名牌家品家電的激筍優惠。當天在颱風泰利準備來襲下，依然無阻大批市民親臨選購心水貨品。截至當日下午1時，兩大商場的人流分別錄得雙位數字增幅，預計一連31日的活動將帶動HomeSquare生意額較去年同期上升25%。

HomeSquare由即日起至8月15日，夥拍近120家商戶以低至$1、$100及1折的激筍優惠，售賣超過80,000件優質名牌家品電器，優惠數目較去年增加25%，規模可謂歷屆之冠。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯指，「『香港家居折』每年均吸納近百萬入場人次，而今年破天荒聯同新城市廣場舉辦開售日，預料將帶動HomeSquare生意額錄得25%升幅。」加上傢俬家品類一直是消費券消費熱選，因此不少場內商戶均對市況十分樂觀，同樣相信「香港家居折」將旺丁旺財。

過萬件網紅家電以「學生價」開售 同步推回贈優惠多方位刺激消費

針對年輕市場的需要，「香港家居折」特意網羅了過萬件網紅名牌家電，包括Dyson Gen5DetectTM Absolute無線吸塵機、Owell直飲淨水機等，以低至1折的親民價限量發售，料GenZ年輕消費群的比例會節節攀升。市民盡情消費的同時，還能賺盡購物回贈，如憑滙豐信用卡簽賬消費可賺高達$530 Point Dollar及$3,000優惠券。