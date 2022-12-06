KAKAO FRIENDS 9大人氣角色萌爆現身 去新蒲崗 玩轉韓國旅遊景點

韓國是其中一個港人熱門旅遊國家，特別是在冬季，韓國更是熱門滑雪勝地，為讓停飛3年的港人率先體驗韓國的風光，新鴻基旗下新蒲崗Mikiki，現正化身韓國熱門旅遊景點，而且韓國人氣卡通KAKAO FRIENDS的9大角色亦會以萌爆造型現身，商場更預備旅行必備的可愛精品供換領，遊韓前可以先去Mikiki熱身，率先玩轉韓國熱門景點。
由即日起至2023年2月26日，新蒲崗Mikiki與屯門卓爾廣場將推出全新旅遊主題「KAKAO FRIENDS韓遊假期」，於12月期間商場更與韓國觀光公社香港支社（KTOHK）合作舉辦展覽，除展示最新的韓國觀光熱點及冬日節目外，更會聯同旅行社推出精選旅遊優惠。KAKAO FRIENDS 的人氣角色，Ryan、Apeach、Choonsik、Muzi、Con、Jay-G、Neo、Frodo、Tube亦會以東道主身份，向參觀人士介紹首爾及釜山的旅遊景點。
KAKAO FRIENDS角色與你同遊韓國
於Mikiki中庭現身的Ryan，會與你同近6米高的「Ryan暢遊N首爾塔」。Apeach會帶你去情人必到的心鎖橋，Muzi及Con則與你一同玩轉南大門，Choonsik會帶你品嘗韓國的小食檔，Jay-G、Neo、Frodo及Tube則陪你逛購物大道。至於屯門卓爾廣場，亦設有括「Apeach 風車小屋」、「Neo & Frodo 港口公園」以及「Ryan & Choonsik休憩站」等景點，陪你過聖誕及迎接2023。Ryan更會於指定日子在Mikiki地下中庭舉行粉絲見面會，是粉絲合照打卡的好機會。
韓遊達人分享心得 大玩遊戲派禮物
The Point會員更可憑指定積分或即日電子消費滿指定金額，免費換領包括KAKAO FRIENDS拉鏈收納袋、便攜式耐熱水樽、Choonsik環保購物袋及Little Ryan & Little Apeach U型頸枕等禮品，或可於指定週末參加韓式D.I.Y工作坊，親手製作KAKAO FRIENDS造型拼豆鎖匙扣或KTOHK贊助的韓國直送貝母七層石塔名信片。想知更多韓國旅遊資訊及優惠，便不要錯過韓國旅遊景點及冬日節目主題展覽，新華旅遊和中旅社除推出至抵優惠外，更請來韓流達人Lillian及旅遊達人Suki，除分享韓國最新景點、旅遊資訊和心得外，更會與現場觀眾玩小遊戲及派禮物，打算去韓國的朋友絕對不容錯過。