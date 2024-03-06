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2024-03-06 17:00:00

Kumamon Run 2024 HK 4月舉行 熊本熊選手包/早鳥禮物詳情

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Kumamon Run 2024 HK 4月舉行 熊本熊選手包/早鳥禮物詳情

Kumamon Run 2024 HK 4月舉行 熊本熊選手包/早鳥禮物詳情

來自日本熊本縣的熊本熊部長，今年再度來港。Kumamon Run 2024 HK將於2024414日（星期日）在沙田科學園舉行。

Kumamon Run 2024 HK 4月舉行 熊本熊選手包/早鳥禮物詳情

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Kumamon Run 2024 HK賽事分為競賽類別的8km組別、體驗為主的3km組別和休閒親子樂為主的1km。組別各設有個人組，而3km1km組別更分別設有孖住跑雙人組以及親子組。活動夫將送出一套以Kumamon為主題設計的選手包，包括活動T-shirt、毛巾、索繩袋、號碼布等等，完成賽事更有機會獲得完賽獎牌及電子證書

活動特別版運動Tee選用透氣運動輕巧物料，方便大家往後可以穿上繼續跑步 參賽者均可獲得Kumamon主題選手包

活動日除了路跑比賽外，熊本熊亦會親臨現場與大家見面，為大家落力表演。大會更安排連串驚喜活動、熊本熊打卡位及Pop up store發售Kumamon限量產品，粉絲不要錯過。

Kumamon Run 2024 HK 參賽者與熊本熊合照留念 熊本熊盡派粉絲福利 與粉絲拍手互動 熊本熊為路跑選手打鼓打氣 Kumamon Run 2024 HK 現場設置多個熊本熊打卡位

由即日起至312日，報名人士可享有早鳥報名優惠(個人組$398 、孖住2人組$788及親子組$788)，更可獲得早鳥限量禮品：Kumamon Run 限定掛繩環保咖啡杯一隻，數量有限，先到先得。除了早鳥優惠之外，大會更設計了活動特別版運動Tee供參加者選購，活動特別版運動Tee選用透氣運動輕巧物料，方便大家往後可以穿上繼續跑步。活動名額有限，先到先得，售完即止。

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早鳥限量禮品 包括 Kumamon Run 限定掛繩環保咖啡杯一隻 《Kumamon Run 2024 HK》活動組別

Kumamon Run 2024 HK》活動詳情：

活動日期：2024414 （星期日）

活動時間：上午8:30 下午1:00

地點：沙田科學園

賽事：8KM3KM1KM

早鳥優惠：即日起至2024312

報名截止日期：2024331日，額滿即止

官方網頁 

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