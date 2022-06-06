Let's Go Swaparty!

係時候斷捨離！每個人衣廚裡總有一堆被打入冷宮、兩三季都沒有穿過的衣物！要棄掉這些曾經是寵兒的舊衣服，實在於心不忍。有沒有想過，你不再合穿的飲衫、牛仔褲、恤衫等舊衫，或是他人的心頭好。利園協會今年再次聯乘本地環保換物平台「執嘢」及希慎興業舉辦《利園衣櫥交換派對》，透過以物易物，鼓勵大家交換衣物，減少浪費。

端午節後正值換季時節，在執拾衣廚時，你會發現有多件不會再穿，但仍然很新淨整潔、棄之可惜的衣物。「執嘢」就是為了讓舊物重賦價值、令物主之間互惠互利，以及享受尋寶一樣的換物樂趣。

地球資源有限，交換衣物既環保又有意義，亦為時裝界帶來了嶄新改變， 一抹以往二手衫過時又殘舊的概念。時尚達人透過以物易物，加上無限創意，將舊衫重新mix & match變成時尚新潮流，延長了衣物的生命之外，讓我們體驗可持續發展的時尚美學。