Let's Go Swaparty!

係時候斷捨離！每個人衣廚裡總有一堆被打入冷宮、兩三季都沒有穿過的衣物！要棄掉這些曾經是寵兒的舊衣服，實在於心不忍。有沒有想過，你不再合穿的飲衫、牛仔褲、恤衫等舊衫，或是他人的心頭好。利園協會今年再次聯乘本地環保換物平台「執嘢」及希慎興業舉辦《利園衣櫥交換派對》，透過以物易物，鼓勵大家交換衣物，減少浪費。
端午節後正值換季時節，在執拾衣廚時，你會發現有多件不會再穿，但仍然很新淨整潔、棄之可惜的衣物。「執嘢」就是為了讓舊物重賦價值、令物主之間互惠互利，以及享受尋寶一樣的換物樂趣。
地球資源有限，交換衣物既環保又有意義，亦為時裝界帶來了嶄新改變， 一抹以往二手衫過時又殘舊的概念。時尚達人透過以物易物，加上無限創意，將舊衫重新mix & match變成時尚新潮流，延長了衣物的生命之外，讓我們體驗可持續發展的時尚美學。
活動詳情
日期：6月11-12日(星期六、日) 12:00noon-6:00pm
地點：銅鑼灣希慎廣場4樓空中花園
費用全免(需預先網上登記)
查詢：https://leegardens.hk/
如何參與
今次交換的只限夏季男女裝衣服、飾品與手袋，不接受鞋履及多餘的包裝。交換物必須預先清洗或修補。
入場前，工作人員會為參加者蓋上手印，以作識別；然後他們會逐件檢查及篩選物件，如非今次接收物品範疇、不清潔、有破損的物品會即場退回。
每位參加者都會獲發一個「執嘢袋」，當在場內執到心頭好時需放入裡面，而非直接放入私人袋，直到離場時，才可將執到的物品放入自備環保袋內，並交還「執嘢袋」給工作人員。值得注意的是，每日5pm開始停止收物。