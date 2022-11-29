立志於香港推廣園藝治療

於12月3及4日，[email protected]特別請來註冊園藝治療師馮婉儀創立的香港園藝治療協會推出治療「森」靈工作坊，由註冊園藝治療師葉詠茵一同指導大家透過接觸大自然治癒「森」靈，洗滌身心。本身是社工的馮婉儀，於服務機構介紹下認識園藝治療，並前往加拿大修讀相關課程，學成回港後於機構實習了2,000小時，終成為香港執業的美國園藝治療協會註冊園藝治療師，其後她參考美國的註冊制度於香港創立香港園藝治療協會，於本地推廣園藝治療。而葉詠茵則在一位老師介紹報讀相關課程，體驗到植物不單讓人開心，更可幫助別人，而成為園藝治療師。

理解服務對象感受 設計合適療程

馮婉儀指園藝治療不單是讓人種植花草，園藝治療師需要以人為本，先了解服務對象的情況，進行評估後量身訂製專屬療程，並要不時就其需要調整療程，充分利用不同植物及多元化的活動，讓服務對象與植物有所連繫，從而達到不同的治療目標。而園藝治療的服務對象除了認知障礙症的長者，亦可以智障人士、抑鬱症患者、學生及戒毒更新人士等，故同一活動對不同服務對象會有不同療效。

她最難忘於賽馬會「耆智園」帶領認知障礙症長者種植物時，他們會變得開心和活潑。她並分享指對認知障礙症長者而言，簡單的淋水已將他們由被照顧者轉為照顧者，有助提升他們的生活質素。故長者們會享受淋水，甚至在雨天亦會堅持要淋水，她亦因而反思，要理解不同服務對象的情況和感受，去設計合適的療程。