聖誕是普天同慶的節日，當然要放鬆身心盡情投入開心節日氣氛。新地旗下葵涌[email protected]，由即日至2023年1月1日，正化身童話森林，將西班牙人氣森林系插話師Mia Charro的作品首度帶來香港。除設有7大夢幻森林場景打卡位，更可憑指定消費換領限量Mia Charro精品。商場並與香港園藝治療師協會馮婉儀合辦治療「森」靈工作坊，體驗如何用花草讓自己舒緩壓力，改善身心健康。
立志於香港推廣園藝治療
於12月3及4日，[email protected]特別請來註冊園藝治療師馮婉儀創立的香港園藝治療協會推出治療「森」靈工作坊，由註冊園藝治療師葉詠茵一同指導大家透過接觸大自然治癒「森」靈，洗滌身心。本身是社工的馮婉儀，於服務機構介紹下認識園藝治療，並前往加拿大修讀相關課程，學成回港後於機構實習了2,000小時，終成為香港執業的美國園藝治療協會註冊園藝治療師，其後她參考美國的註冊制度於香港創立香港園藝治療協會，於本地推廣園藝治療。而葉詠茵則在一位老師介紹報讀相關課程，體驗到植物不單讓人開心，更可幫助別人，而成為園藝治療師。
理解服務對象感受 設計合適療程
馮婉儀指園藝治療不單是讓人種植花草，園藝治療師需要以人為本，先了解服務對象的情況，進行評估後量身訂製專屬療程，並要不時就其需要調整療程，充分利用不同植物及多元化的活動，讓服務對象與植物有所連繫，從而達到不同的治療目標。而園藝治療的服務對象除了認知障礙症的長者，亦可以智障人士、抑鬱症患者、學生及戒毒更新人士等，故同一活動對不同服務對象會有不同療效。
她最難忘於賽馬會「耆智園」帶領認知障礙症長者種植物時，他們會變得開心和活潑。她並分享指對認知障礙症長者而言，簡單的淋水已將他們由被照顧者轉為照顧者，有助提升他們的生活質素。故長者們會享受淋水，甚至在雨天亦會堅持要淋水，她亦因而反思，要理解不同服務對象的情況和感受，去設計合適的療程。
聯乘[email protected]聖誕活動 帶園藝治療走入大眾
香港園藝治療協會於2008年成立，提供相關課程及專業認證，至今協會有249位登記會員，118位註冊園藝治療師，其中11位達督導級水平。馮婉儀期望更多人認識園藝治療，從而可幫助更多有需要人士。
今年聖誕，香港園藝治療師協會走入葵涌[email protected]，大家可以參加治療聖誕「森」動旅程工作坊，藉植物托印環保袋，體驗園藝治療；你亦可到[email protected] 3樓及天台[email protected]展開童話森林之旅，於7大美麗場景盡情打卡，商場並設有聖誕市集及「森」動聖誕工作坊，讓大家可親手製作聖誕馬卡龍蠟燭及乾花聖誕掛飾等別具心意的禮物，向親友送上窩心祝福。