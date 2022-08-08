MOSTown新港城中心化身熱帶雨林 全方位沉浸式MOST-Adventurous歷險

生態保育一直是備受關注的重要議題，其中熱帶雨林作為60%動植物種的家園，同樣面臨不少危機。為了喚醒市民對生態保育的關注，馬鞍山MOSTown新港城中心由即日起至10月4日，將熱帶雨林搬到商場，帶領大家在「盛夏雨林探索站@MOSTown」主題活動裡，邊探索，邊學習生物多樣性及保育知識。



1:1比例瀕危「巨獺」活現眼前 從標本認識8種珍貴動物 MOSTown新港城中心中庭參照全球最大的熱帶雨林「亞馬遜雨林」，打造了充滿大自然原始氣息的盛夏雨林探索站。除了佈滿龍血樹、散尾葵等特色植物，還有以1:1打造、1.8米高的瀕危「巨獺」雕塑生動熱情地揮手歡迎。別看牠外表可愛，在河流上其實是頂級獵手之一，市民不妨感受一下其臨場霸氣。另由香港大學生物科學學院專家團隊管理的香港生物多樣性博物館亦在L3舉行「博遊生物@MOSTown」標本展，精選了如黃喉擬水龜等8種珍貴動物標本，讓大家深入學習生物多樣性冷知識。

全方位沉浸式MOST-Adventurous體驗 晝夜雨林秘境令人目不暇給 想揭開雨林晝夜的神秘面紗，只要成為H．COINS會員及讚好MOSTown新港城中心Facebook專頁，即可以走進全港首創的「晝夜雨林體驗館」。唯美光影加上環迴聲效就仿如親臨其境，日間有雨林喬木和百花盛開的繽紛壯麗奇觀；黃昏則可欣賞浪漫醉人的「Magic Hour」夢幻時刻；夜裡能夠於璀璨星空下被萬千螢火蟲包圍，一幕幕隱世美景令人眼界大開。參加者更可憑150 COINS讓專人拍攝數碼相片和有機會獲得商戶優惠券乙張。