Sonny Angel甜粉派對 北區盛大舉行 限量心甜禮物伴你笑迎聖誕

今年慶祝聖誕佳節，新地旗下上水廣場，為你準備了Sonny Angel大型聖誕派對，除設有6大打卡位，讓你可以盡情拍攝充滿甜蜜粉紅回憶的照片外，現場更有互動遊戲及售賣迷你公仔的販售機，是各位Sonny Angel 粉絲歡度聖誕的好去處。

上水廣場將由11月27日至2023年1月2日，化身大型派對場地，與可愛的天使男孩Sonny Angel舉辦甜粉聖誕派對，於商場2樓中庭和5樓的晴空花園，將分別設有多個打卡位，包括位於2樓中庭，高3.5米的「情迷白日夢水晶球」，Sonny Angel將化身雪人於雪地上歡迎各位粉絲的到來。聖誕佳節當然少不了馴鹿，Sonny Angel亦會以小鹿造型，在閃閃發亮的一彎新月上伴你觀星海訴心聲。