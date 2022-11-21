Sonny Angel甜粉派對 北區盛大舉行 限量心甜禮物伴你笑迎聖誕

今年慶祝聖誕佳節，新地旗下上水廣場，為你準備了Sonny Angel大型聖誕派對，除設有6大打卡位，讓你可以盡情拍攝充滿甜蜜粉紅回憶的照片外，現場更有互動遊戲及售賣迷你公仔的販售機，是各位Sonny Angel 粉絲歡度聖誕的好去處。
上水廣場將由11月27日至2023年1月2日，化身大型派對場地，與可愛的天使男孩Sonny Angel舉辦甜粉聖誕派對，於商場2樓中庭和5樓的晴空花園，將分別設有多個打卡位，包括位於2樓中庭，高3.5米的「情迷白日夢水晶球」，Sonny Angel將化身雪人於雪地上歡迎各位粉絲的到來。聖誕佳節當然少不了馴鹿，Sonny Angel亦會以小鹿造型，在閃閃發亮的一彎新月上伴你觀星海訴心聲。
玩互動遊戲 贏甜心小禮物
可愛的聖誕老人Sonny Angel則會在9米高粉紅聖延樹下的「粉炫幻影趣拍區」，等著與大家合照。Sonny Angel更會向粉絲大送聖誕心甜小禮物，大家於「天使禮物大放送」，只需於限時內完成遊戲，便可贏禮品歡度開心聖誕。紛絲更可於「粉紅變裝魔法」變裝室的鏡中，化身人見人愛的Sonny Angel。此外，絲紛亦可在商場2樓的幸福販售機，將Christmas Ornament、Creature Series、Birthday Gift – Bear，以及Harvest Series 4大系列的迷你公仔買回家。於場內亦可憑即日指定消費額，換領包括Sonny Angel暖笠笠咕𠱸及多用途旅行收納包，又或參加工作坊親手繪製獨一無二的Sonny Angel，並貼上小裝飾打造閃亮派對服飾，粉絲一定不能錯過。
天使守護 祝願來年幸福順利
於上水廣場5樓晴空花園，還有粉紅的「天使雪の屋」，Sonny Angel已在聖誕雪靴中等待大家，一同坐上雪靴感受白雪紛飛的聖誕氣氛。大家亦可於「冬日守護天使」裝置，與這位守護天使合照，祈求2023年更幸福順利。