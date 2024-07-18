Y2K風吹襲YOHO！ KUROMI軍團萌爆登場 超型格ROMINA首次來港 必影3大銀河星系打卡區

長達兩個月的暑假，各位大小朋友計劃好出目的地了嗎？KUROMI與姐姐ROMINA誠邀大家一同穿越星際，參加宇宙能量大冒險！由即日起至9月1日，KUROMI 軍團將在YOHO MALL I、YOHO MALL II 及 YOHO MIX為大家帶來一場充滿Y2K科幻元素的冒險活動「The Planet YOHO」，除了有機會近距離一睹Y2K女神KUROMI的魅力風采外，更需要化身軍團一員收集象徵不同力量的願力寶石！大家扣好安全帶，準備來一趟遊歷銀河的刺激旅程！
3大Y2K銀河星際主題樂園 打造13大宇宙夢幻冒險場景
場內以KUROMI代表顏色紫色為主調，引領大家穿越一連串 Y2K 幻想系主題場景。一場未知的星際探險之旅隨著大家穿過「超巨大夢想航道」正式展開，踏上星光閃閃的虹彩步道，途徑大大小小的行星軌道，進入KUROMI軍團的「零重力駕駛艙」，感受失控無重力狀態的飄浮感。軍團即將登陸「絢麗樂園星球」，KUROMI姐姐ROMINA正等候大家到來！
提起KUROMI，當然不少得她的好伙伴BAKU，被點點星光包圍著的他在「BAKU Land」等候各位大駕光臨！為了延續這場宇宙大冒險，大家需要在「KUROMI Meets ROMINA 夢之廊」盡一臂之力為KUROMI軍團收集願力寶石！
來到旅程的尾聲，大家不妨走到戶外廣場迎接逾 9 米高「KUROMI 宇宙冒險飛船」的到來，在步行街兩旁尋找熟悉的KUROMI、ROMINA及BAKU的燈牌身影！不經不覺間，大家已踏進「YOHO ·KUROMI 雲海樂園」，身長近 4 米、可愛的充氣 KUROMI 裝置被一眾彩色星雲升起，記得暢玩旁邊的「彩光雲朵韆鞦」體驗懸浮半空的奇妙瞬間。離開樂園前不妨放慢腳步，欣賞近 20 米長的「星空閃爍艦橋」抬頭與夜空光影打卡，將星空下的神秘力量盡收眼底！
同場加映寵粉活動 換領KUROMI 限量版禮品
為了讓大家將冒險奇幻經歷由宇宙帶回地球，由即日起至9月1日凡於場內商戶消費滿指定金額，或以指定積分即可換領 YOHO ·KUROMI 限量版禮品及 Sanrio 角色精品，包括少女心滿滿的毛茸茸「KUROMI 軟糯毛毛背包」、「KUROMI 動感魅力頭套」以及「The Planet YOHO 手機繩」。同時，場內設有「YOHO ·KUROMI 期間限定店」，店內將發售近 400 款主題角色精品，部份全新商品更為 YOHO 率先曝光！
想近距離與 Y2K女神KUROMI拍照留念？KUROMI將於指定週末將萌爆現身「KUROMI ·YOHO Planet 見面會」，與一眾粉絲互動打卡！ The Point 會員更可憑指定積分及消費參加限定「Y2K 閃石串珠工作坊」，將 KUROMI 的獨有風格帶回家！一眾毛孩主人萬勿錯過 YOHO 獨家首次發售「愛寵系列」產品，對萌寵傳道 KUROMI 的魅力之處！