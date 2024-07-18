Y2K風吹襲YOHO！ KUROMI軍團萌爆登場 超型格ROMINA首次來港 必影3大銀河星系打卡區

由即日起至9月1日，YOHO MALL I 、YOHO MALL II 及 YOHO MIX化身成「探險系」主題樂園，與KUROMI 開展一場穿越星際的「尋姐之旅」。

長達兩個月的暑假，各位大小朋友計劃好出目的地了嗎？KUROMI與姐姐ROMINA誠邀大家一同穿越星際，參加宇宙能量大冒險！由即日起至9月1日，KUROMI 軍團將在YOHO MALL I、YOHO MALL II 及 YOHO MIX為大家帶來一場充滿Y2K科幻元素的冒險活動「The Planet YOHO」，除了有機會近距離一睹Y2K女神KUROMI的魅力風采外，更需要化身軍團一員收集象徵不同力量的願力寶石！大家扣好安全帶，準備來一趟遊歷銀河的刺激旅程！

3大Y2K銀河星際主題樂園 打造13大宇宙夢幻冒險場景

場內以KUROMI代表顏色紫色為主調，引領大家穿越一連串 Y2K 幻想系主題場景。一場未知的星際探險之旅隨著大家穿過「超巨大夢想航道」正式展開，踏上星光閃閃的虹彩步道，途徑大大小小的行星軌道，進入KUROMI軍團的「零重力駕駛艙」，感受失控無重力狀態的飄浮感。軍團即將登陸「絢麗樂園星球」，KUROMI姐姐ROMINA正等候大家到來！

提起KUROMI，當然不少得她的好伙伴BAKU，被點點星光包圍著的他在「BAKU Land」等候各位大駕光臨！為了延續這場宇宙大冒險，大家需要在「KUROMI Meets ROMINA 夢之廊」盡一臂之力為KUROMI軍團收集願力寶石！

來到旅程的尾聲，大家不妨走到戶外廣場迎接逾 9 米高「KUROMI 宇宙冒險飛船」的到來，在步行街兩旁尋找熟悉的KUROMI、ROMINA及BAKU的燈牌身影！不經不覺間，大家已踏進「YOHO ·KUROMI 雲海樂園」，身長近 4 米、可愛的充氣 KUROMI 裝置被一眾彩色星雲升起，記得暢玩旁邊的「彩光雲朵韆鞦」體驗懸浮半空的奇妙瞬間。離開樂園前不妨放慢腳步，欣賞近 20 米長的「星空閃爍艦橋」抬頭與夜空光影打卡，將星空下的神秘力量盡收眼底！