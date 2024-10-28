好特賣｜內地平價超市「好特賣」開入葵芳 價格與深圳相若 主打$2可樂/$7牙膏/$5烏龍茶等平價貨

內地平價超市「好特賣」(HotMaxx)9月30日才進軍香港奧海城，之後迅速開第二間店攻入荃灣海之戀，最近有眼利網民發現超市第三間開店將殺入葵芳。好特賣主打平價貨，香港分店的價格更與內地相若，包括$2可樂、$2零食和$5烏龍茶等，不少網民對於「好特賣」再開分店興奮表示「正呀！」，認為「非常好，有競爭才有進步」。

好特賣攻入葵芳 開第三間分店 「好特賣」（HotMaxx）於9月30日在奧海城開設全港第一店後，之後再在荃灣海之戀開第二間店。近日有網民在Facebook深圳大陸吃喝玩樂交流群組發文，指「繼國內食肆茶飲店接連攻港後，下一個戰場可能係平價超市……」並貼上「好特賣」的圍板相，並指新店位於葵芳匯KF88。

價格與深圳相若 「好特賣」主打平價貨，據悉香港奧海城和海之戀分店的商品價格，都與深圳相若，如$2可樂、$5烏龍茶、$19自熱小火鍋及$40沐浴露等。 即睇好特賣平價貨價位：

網民表示興奮 「非常好，有競爭才有進步」 對於好特賣再開分店，網民多數叫好，直指「岩晒我地，唔洗成日搵平價野」、「非常好，有競爭才有進步」、「平價超市，好事」、「勁鍾意去呢間買嘢」，又指「希望內地零食店去香港開，全部零食可以散裝買好方便」。但亦有部分網民擔心香港貴租問題：「呢個舖租唔平，之前間藥房做咗5年都要蝕走」，亦對其價位有保留，「你估會好像深圳咁平咩」、「落嚟香港後貴幾多先」、「都係跟返香港水平個價，佢請既人係出港幣，唔係人民幣」。