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2024-12-06 04:30:18
日報

好眠竅門！ 樂而雅100%天然棉甜夢安睡褲

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好眠竅門！ 樂而雅100%天然棉甜夢安睡褲

好眠竅門！ 樂而雅100%天然棉甜夢安睡褲

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Laurier樂而雅全新登場的100%天然棉甜夢安睡褲全方位溫柔守護各位女生。採用全港獨家100%極上柔軟優質天然棉*，體貼呵護敏感部位的每寸肌膚之餘，更使睡眠變得不受束縛，親膚且舒適的體感滿足到每一位追求優質好眠的妳。陪妳安心度過特殊的那幾晚，100%睡得自在。Laurier更貼心為女生們和Bestie送上甜夢祝福，參加「甜夢Blessing大放送」，有機會贏取Laurier全新「100%天然棉甜夢安睡褲」，將甜夢帶到身邊，共享100%甜夢好眠。
*指內表層為純棉材質。純棉內表層全部由原棉製成。

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