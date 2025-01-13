如心園木化石公園春節嘉年華 7大主題體驗/醒獅表演/工作坊 一連兩日免費入場

全亞洲最大規模木化石公園如心園將舉行一連兩日的「如心園春節嘉年華」，於逾百件百萬年木化石珍藏旁，慶祝新春佳節。當日現場將設有7大主題體驗及遊戲攤位，更有多個中華文化體驗工作坊免費參與，不可錯過現場醒獅表演，於新一年送上好兆頭。

於1月18日至19日，一連兩日舉辦「如心園春節嘉年華」，現場設有七大主題體驗及遊戲攤位和工作坊，讓遊客可以親身體驗傳統藝術和手工藝製作，增進對中華文化之傳統藝術的了解，費用全免，適合一家大小及旅客參與。

現場醒獅表演

如心園的露天劇場定時上演醒獅表演，增添喜慶氣氛。市民更可報名參加醒獅體驗班，於專業指導下即席學習舞獅技巧，了解醒獅表演背後的歷史和文化意義。現場醒獅表演詳情：

如心園露天劇場；下午2時及 4時30分，每節表演時間為15分鐘

免費工作坊

嘉年華邀得書法大師現場揮毫，作品可供現場換領。入場人士更可參加毛筆春聯體驗班，親自書寫蛇年祝福，並帶回家或贈予親友。

醒獅及毛筆春聯體驗班特設網上報名名額，詳情請瀏覽如心園活動專頁。「如心賞CCG Hearts」會員更獲預留毛筆春聯體驗班專場，可在 app 上報名參與。

國粹京劇作為教科文非物質文化遺產，其中角色採用的面譜通過獨特的圖案設計和色彩運用，展現了鮮明人物性格。嘉年華活動中設有京劇吊飾製作及面譜彩繪工作坊，由專業導師詳細介紹京劇的歷史、角色及面具的起源和象徵意義。參加者可以發揮創意，設計出獨一無二的吊飾或藝術面譜。

另設嘉年華的竹編燈籠工作坊，由專業導師介紹竹編歷史，讓參加者親手製作燈籠，探索竹編藝術的精髓。