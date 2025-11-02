姆明八十周年展11.14登場 重現首部作品經典場景/10大主題區/入手限定周邊

芬蘭國寶級經典IP姆明誕生80周年，為慶祝此一盛事，《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》主題展覽將於11月14日起登陸啟德！將姆明首部作品《姆明與大洪水》轉化為沉浸式體驗，觀眾可以走進10大主題區，深入姆明的童話世界，回顧過去80年姆明的演變與歷史，更可以入手限定商品，粉絲們切勿錯過！即睇詳情。

姆明是家傳戶曉的芬蘭小生物，來自藝術家托芙・楊松筆下的童謠故事，托芙・揚松於1945年創作了首部姆明故事《姆明與大洪水》，自此開啟在姆明谷的奇幻生物們的故事，故事探索與歌頌自然、友誼與勇氣等主題，持續跨越文化與世代引起共鳴。楊松陸續出版8本系列小說與4本繪本，至今姆明系列作品已以超過60種語言版本在全球發行。今年為慶祝姆明誕生八十周年，Trendic International Ltd. 宣布將與Rights & Brands Asia Ltd. 合作舉辦《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》主題展覽。展覽將於今年11月14日至明年1月4日，假啟德體育園啟德零售館2期4樓舉行。

是次沉浸式體驗設十大主題展區，包含引言區、序章區、七大經典場景與歷史長廊，同時設置活動主題限定商店，引領觀眾深入托芙・楊松構築的魔法宇宙，體驗充滿想像力的童話國度。當中展區內將重現原著7大經典場景，包括沉浸式導入姆明初始世界，從幽暗神秘的魔法森林走到繽紛奇幻的糖果天地，親身經歷姆明及姆明媽媽尋找姆明爸爸的冒險旅程。展覽更開發了動態投影技術，還原標誌性的姆明屋，讓粉絲可進入屋內與姆明一家合影。

歷史長廊 展出 1940 年代起的演變與手稿

展覽終點設置「歷史長廊」，呈現姆明一族從1940年代至今的演變歷程。展區內陳列複製手稿、珍貴宣傳紀念品，並設有專屬書牆展示原著小說與圖畫書供觀眾瀏覽。

主題限定商店 入手周邊商品

終點旁亦特設活動主題限定商店，提供多款全新推出產品，包括Cap帽、T恤、布袋、筆記本及襟章等。同時，是次展覽亦備有不少互動元素，每位入場觀眾可獲姆明谷探索地圖，完成各區域的蓋章任務。記得不要錯過「明信片寄語區」，觀眾可寫下心意寄語後投入姆明屋外的郵箱，主辦單位將代為寄出獨特祝福。

門票詳情

門票及早鳥優惠至11月13日

預售：預售雙人票 $208 (兩人必需同時進場）/ 預售特典票 $270 (80周年木製燈箱）

展期單人票：$128

展期雙人票： $228 (兩人必需同時進場)

展期特典票 ：$300 (80周年木製燈箱)

展期學生門票 / 優惠票：$110

購票連結：請按此

《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》展覽

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

時間：上午11時至晚上9時（晚上8:30截止排隊）

地點：香港啟德體育園 啟德零售館2, 4樓