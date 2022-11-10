姆明迷打卡必備│PHI Coffee & Pancake x 姆明一族 破天荒聯乘限定主題 以梳乎厘開啟愉悅冬日探險記 迎接白色聖誕

PHI Coffee & Pancake 破天荒首度聯乘姆明一族，以「The Story About Enjoying Souffle」為主題迎接白色聖誕，推出多款可愛姆明一族造型 的食物，包括兩款梳乎厘、全新姆明造型全日早餐、青醬大蝦意大利飯及特色飲品。各間分店更設有姆明主題佈置，讓客人猶如身處於姆明谷渡過白色的冬天，可以盡情打卡。是次聯乘活動更有限量發售的姆明珍藏咖啡禮盒，令大家 可於聖誕節與親友一同細味優質咖啡之餘，分享在 PHI Coffee & Pancake的姆明谷旅程。11月15日至1月20日，希望大家來一起悠閑地享受可愛的姆明美食，以梳乎厘開啟愉悅的探險記。

大量姆明主題佈置打卡 仿如身處於姆明谷

活動期間 PHI Coffee & Pancake 全線分店到處都可見到姆明朋友們的蹤影， 仿如置身於姆明谷。無論是食物産品造型還是環境佈置，都足以令大家盡情打 卡，如餐牌、杯墊、飲品上的點綴卡，門口玻璃貼紙等等。而且在中環及美孚 分店都有如人一般高度的姆明一族紙牌可以合照留念，整體佈置都充滿芬蘭白 色冬日的氣氛，讓大家沈浸於幸福氣氛的探險路程。

甜品控必選冬日梳乎厘

是次聯乘活動推出期間限定的姆明一族系列食物，當中包括 PHI Coffee & Pancake 大熱的皇牌梳乎厘，新款限定口味──粉紅冬日姆明谷梳乎厘是以新鮮士多啤梨及自家製白朱古力醬而成，酸酸甜甜滋味恰到好處，再配上姆明和小美造型餅乾，讓大家仿如置身於 粉紅冬日姆明谷，而且每吃一口都充滿幸福滿載的味 道，甜品控絕不能錯過。另外一款是史力奇探索快樂的 梳乎厘，以史力奇代表的綠色為主題，並用了香濃甘香的開心果忌廉，加上甜蜜焦糖脆口堅果令層次感更加豐富，口感昇華，感受與史力奇一起於PHI探索新口味的體驗。