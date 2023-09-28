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生活
2023-09-28 10:00:00

姆明香港官方旗艦店10月進駐旺角！姆明將現身合照 7折優惠買獨家產品

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姆明香港官方旗艦店10月進駐旺角！姆明將現身合照 7折優惠買獨家產品

姆明香港官方旗艦店10月進駐旺角！姆明將現身合照 7折優惠買獨家產品

姆明粉絲留意！起源⾃芬蘭的Moomin Shop已在全球擁有超過15間分店，姆明香港官方旗艦店 Moomin Shop Hong Kong 將於10月進駐旺角。旗艦店以森林姆明屋主題為特⾊，同時設有多個拍照打卡位，開幕當日還可以親身與姆明打卡合照，姆明粉絲必去！店內部分香港獨家產品將享有7折優惠，快點把握機會掃貨啦！

姆明⼀族是芬蘭女作家Tove Jansson筆下的童話⼩說系列。眾多千奇百怪的事件以及種種探險故事，圍繞着姆明⼀族和他們的朋友。北歐風的治癒風格深受不同年齡層的喜愛，除了與多個國際品牌合作外亦投放資源於各種公益活動，於全球擁有知名度及影響⼒。

姆明香港官⽅旗艦店 Moomin Shop Hong Kong 將於10月進駐香港區

姆明香港官⽅旗艦店 Moomin Shop Hong Kong 將於10月進駐香港區

姆明香港官⽅旗艦店佔地超過800尺，並以森林姆明屋主題為特⾊，創造出迷⼈的叢林氛圍，為顧客帶來愉悅的購物體驗。店內提供多個拍照打卡位，適合一家大細和姆明粉絲，一起捕捉美好時刻。

10⽉1⽇開幕當天，姆明還會現身與各位姆明粉絲合照，一共會舉⾏兩場的影相環節，每場約20分鐘，名額有限，先到先得。

開幕當日將推出多款新獨家香港限定產品，這些產品將成為姆明迷的珍貴收藏。當中包括⼿持鏡、 掛頸⽪⾰卡套、姆明4合1快速充電線、姆明Apple Watch替換錶帶、姆明10000mAh便攜充電器、⼿提電腦包等，款款都實用又精美。此外，還有各種⾸次香港發售的姆明家品、⽂具、廚具等，提供多種類型。部分香港獨家產品將享有７折優惠，快點把握機會掃貨啦！

獨家姆明10000mAh便攜充電器 :內置雙線快充流動充電器，快速外置充電器外殻採⽤ABS塑膠製成，表⾯仿⽪⾰ 紋路設計能防⽌刮花及耐熱！

Moomin Shop Hong Kong 姆明香港官方旗艦店

開幕日期：2023年10月1日

開幕時間：大約下午1時

地址：旺角MOKO新世紀廣場363-365號舖

開幕日限定姆明拍照環節

時間：13:00-13:20 及 13:50-14:10

*名額有限，先到先得

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