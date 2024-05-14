姜濤到訪麥當勞叔叔之家任一日義工 幫小朋友執拾被鋪煮午餐【有片】

麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤向來喜歡做善事，近日姜濤再次到香港麥當勞叔叔之家觀塘家舍，探訪現居住或曾居住於香港麥當勞叔叔之家兩個家舍的患病兒童及其家人，接受「一日愛心義工大挑戰」！

香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤表示：「香港麥當勞叔叔之家觀塘家舍鄰近香港兒童醫院，讓需要定時覆診的患病兒童及其家人入住。家舍設施均經過用心設計，外觀更以禮物盒為設計靈感，象徵著送給病童家庭的一份愛和關心。希望大家都可以多多捐款支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金，因為『在一起，才是家』。讓我們一起支持『以家庭為本』的服務，幫助更多病童家庭以正面、樂觀的態度面對逆境。」