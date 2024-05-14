姜濤到訪麥當勞叔叔之家任一日義工 幫小朋友執拾被鋪煮午餐【有片】

麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤向來喜歡做善事，近日姜濤再次到香港麥當勞叔叔之家觀塘家舍，探訪現居住或曾居住於香港麥當勞叔叔之家兩個家舍的患病兒童及其家人，接受「一日愛心義工大挑戰」！
探訪當日，姜濤接受完成觀塘家舍內小朋友安排的五大任務——執拾被鋪、布置無障礙房間、準備午餐以及尋寶遊戲，成功俘虜一眾小朋友的歡心。在進行任務期間，姜濤親身體會到香港麥當勞叔叔之家這個「家以外的家」對患病兒童及其家人的重要性。新家舍共提供 66 間客房，包括6間「家」護客房 (專為剛完成骨髓移植或需要特別護理的病童而設)及10間無障礙房間，服務更多重病兒童及其家人。此外更特別設有健身室、心靈加油站、音樂室、親子圖書室等，全方位照顧病童及其家人的身心健康，藉此加強受惠家庭的群體生活，共建互助互勵的鄰舍關係。
香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤表示：「香港麥當勞叔叔之家觀塘家舍鄰近香港兒童醫院，讓需要定時覆診的患病兒童及其家人入住。家舍設施均經過用心設計，外觀更以禮物盒為設計靈感，象徵著送給病童家庭的一份愛和關心。希望大家都可以多多捐款支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金，因為『在一起，才是家』。讓我們一起支持『以家庭為本』的服務，幫助更多病童家庭以正面、樂觀的態度面對逆境。」
每售出一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐 麥當勞捐出$1
由即日起，麥當勞與香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤攜手推出Big Mac Big Heart活動，麥當勞每售出一份$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐，就會捐出其中$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。顧客亦可透過麥當勞餐廳自助點餐機及麥當勞App進行捐款，麥麥捐贈愛心支持病童家庭及送上祝福。