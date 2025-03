特設12大打卡位

由4月4日至5月1日期間,姜濤香港後援會攜手THE ONE及皇室堡,舉辦「Keung To The Sweet Diary」 及「Keung To 430 Blossom Love」系列打卡位及慶祝活動。尖沙咀THE ONE以後援會首次創作的主題動畫「The mini Keung Show」為創作概念,以糖果色調配搭標誌桃橙色及粉藍色,打造夢幻氣氛。場內除了無間斷播放主題動畫「The mini Keung Show」之外,更首次重現動畫中7大重要場景,由小姜姜、小濤濤及動畫中的全新角色帶領姜糖重返回憶深處。

場內更設不同打卡位,粉絲可與偶像留下回憶。當中包括在「小姜姜Sweet Home」內欣賞擺滿偶像海報及應援物,再到旁邊的「Happy KT 26 Birthday Cake! 」漫畫風姜濤巨大生日卡送上祝福,於「MVP Keung Show Time!」與漫畫版姜濤一起打籃球;如果想延續偶像行善的傳統,記得到「DIY「濤」出新天地」設計專屬手機殼。

商場內L606同時設置「To My Keung Candies」,粉絲可碰碰運氣,嘗試在夾公仔機及抽卡機帶走偶像周邊產品。