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生活
2025-03-24 17:01:00

姜濤生日活動｜4.30將至兩大商場設12大打卡位 重現動畫場景+獨家照片曝光！

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4.30姜濤誕將至 兩大商場設12大打卡位 重現動畫場景+獨家照片限定曝光！
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往年一到4月，一眾姜糖將銅鑼灣打造成「姜濤灣」，慶祝偶像MIRROR成員姜濤的生日。今年姜濤香港官方後援會攜手THE ONE及皇室堡兩大商場，設12大姜糖必影打卡位，焦點必屬重現首部主題動畫場景及姜濤獨家照片首次曝光，慶祝「姜濤誕」！

「姜濤誕」將至！姜濤香港後援會攜手兩大商場慶祝偶像生日。

「姜濤誕」將至！姜濤香港後援會攜手兩大商場慶祝偶像生日。

特設12大打卡位

44日至51日期間，姜濤香港後援會攜手THE ONE及皇室堡，舉辦「Keung To The Sweet Diary 及「Keung To 430 Blossom Love」系列打卡位及慶祝活動。尖沙咀THE ONE以後援會首次創作的主題動畫「The mini Keung Show」為創作概念，以糖果色調配搭標誌桃橙色及粉藍色，打造夢幻氣氛。場內除了無間斷播放主題動畫「The mini Keung Show」之外，更首次重現動畫中7大重要場景，由小姜姜、小濤濤及動畫中的全新角色帶領姜糖重返回憶深處。

場內更設不同打卡位，粉絲可與偶像留下回憶。當中包括在「小姜姜Sweet Home」內欣賞擺滿偶像海報及應援物，再到旁邊的「Happy KT 26 Birthday Cake! 」漫畫風姜濤巨大生日卡送上祝福，於「MVP Keung Show Time!」與漫畫版姜濤一起打籃球；如果想延續偶像行善的傳統，記得到「DIY「濤」出新天地」設計專屬手機殼。

商場內L606同時設置「To My Keung Candies」，粉絲可碰碰運氣，嘗試在夾公仔機及抽卡機帶走偶像周邊產品。

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小濤濤Shining Pop Star 姜糖應援集氣倉 Wish Comes True金平糖鏡房（右）及 DIY「濤」出新天地（左） The ONE【Keung To The Sweet Diary】 MVP Keung Show Time! Happy KT 26 Birthday Cake! (左) 及小姜姜Sweet Home (右)

銅鑼灣皇室堡則以春日象徵的生命力與希望為設計靈感，寓意姜濤在挑戰中，藉着姜糖的守護及支持綻放燦爛光芒。場內特設5大打卡位，包括「Keung's #26 Moment」、「濤幻萬花世界」、「姜糖蝴蝶鞦韆」、「糖中姜」及「濤心表情包打卡牆」。現場特設「姜之甜蜜工房」，售賣多款特色甜點。如果想傳遞善意，「Happy Yarn x 姜糖慈善鈎織Party」就最適合一眾粉絲參與。Happy Yarn導師將會指導姜糖親手鈎織「小薑薑」匙扣掛飾以及「小桃桃」應援公仔帽子，每日便可「掛住」姜濤！

皇室堡【Keung To 430 Blossom Love】 Keung's #26 Moment Happy Yarn x 姜糖慈善鈎織Party

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