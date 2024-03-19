姜濤生日｜姜糖海洋公園搞應援慈善嘉年華 破天荒煙花匯演/生日主題打卡點及攤位遊戲

姜濤生日｜姜濤生辰「430」即將來臨，姜濤香港後援會將於4月23日（周二）姜濤農曆生日當天，在香港海洋公園舉行年度生日應援企劃「海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024」，活動以慈善為宗旨，冀望為更多受惠機構籌款。姜糖們聚首一堂慶祝姜濤生日，更同時以偶像之名落力行善，支持海洋保育工作，為社會出一分力。「海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024」活動將於3月20日（周三）下午2時起接受登記報名，並於3月22日截止，報名僅限姜濤香港後援會會員及於活動官方網站進行。
破天荒上演煙花匯演 特別活動「海豚探秘劇場限定表演」
為慶祝姜濤今年4月踏入25歲，是次生日應援為慈善籌款嘉年華「海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024」，於2024年4月23日訂在香港海洋公園舉行。場內特設一系列慶典限定活動，包括生日主題打卡佈景板、攤位遊戲（有機會贏取化身成海洋、陸地不同動物造型的小姜姜、小濤濤毛公仔）、「一日限定應援Café」、姜濤個唱服飾及相片展，傍晚時分更將破天荒上演煙花匯演等，保證姜糖們可以從早到晚享受生日慶典。此外，參加者亦可於園內遊玩大部分景點設施及觀賞精彩表演，歡渡生日慶典，更有特別活動「海豚探秘劇場限定表演」，詳見官方及後援會最新公告。
3月20日登記報名
「海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024」生日應援活動只限姜濤香港後援會的會員線上購票，報名網站將於2024年3月20日(上午11時)上線，並於同日(3月20日)下午2時開始接受登記報名，活動門票為每人港幣888元(大小同價)，每張門票包含「生日慶典禮品包」（包括⼊場門票、⼊場⼿帶、地圖、甜甜圈券及文件夾）一份。名額有限，額滿即止。是次活動雖沒有年齡限制，但11歲或以下小童須由年滿15歲或以上的持票人士陪同方可進入香港海洋公園。
今年生日應援活動歡迎姜糖帶同親友參加慶典，每位會員可額外加購最多2名非會員之活動入場門票，齊邀請更多朋友感受慶生嘉年華的熱鬧氣氛外，亦趁機推廣朋友認識姜濤的資訊。由於此活動為私人租場活動，香港海洋公園之全年會籍、生日優惠以及其他特別入場優惠等均不適用。
「海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024」活動詳情
日期：2024年4月23日（星期二）
時間：11:00 – 19:00
地點：香港海洋公園 （地址：香港島香港仔黃竹坑道180號）
門票：每位$888（大小同價）
參加年齡：不設年齡限制，11歲或以下小童須由年滿15歲或以上的持票人士陪同方可進入場; 3歲以下免費入場，每位持票人士最多可帶同一位3歲以下小朋友入場
購買方法：
3月20 (下午2時起)-22日 (晚上11時59分) ──姜濤香港後援會會員可登入大會網站登記報名
3月25-27日──成功登記報名的會員獲得電郵附上專屬購票連結
3月28（早上11時）-29日(晚上11時59分) ── 購票及完成付款程序，成功購票將收到確認電郵，附有領取「生日慶典禮品包」之購票確認二維碼。購票者可於付款前揀選3個最理想領取「生日慶典禮品包」日期及時段，大會將盡量作出安排。（門票數量有限，先到先得）
4月18-21日 憑購票確認二維碼前往指定換領地點領取「生日慶典禮品包」。
備註
● 活動只限姜濤香港後援會會員購票
● 每個會籍只限購票一次（最多3張）
● 每張門票只限一位遊客一次入場，不設中途離場及重返場地