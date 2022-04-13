姜濤生日｜「姜糖」商場開慈善期間限定店 11大必影打卡位

MIRROR人氣成員姜濤將於本月30日23歲生日，姜濤香港後援會的一眾「姜糖」，更於於港九商場設置不同主題、打卡點滿滿的慈善期間限定店，為姜濤慶生，所得收入扣除成本後會全數捐往不同慈善機構，令今年的3「姜濤誕」更別具意義。 兩間「22+1=Keung To慈善限定店」特意以22＋1取代數字23，除了記錄今年是20「22」年外，「+ 1」也祝願偶像一如以往突破想像框框。兩間慈善限定店均以桃橙色作為主調，現場更會不斷放送姜濤共9首個人單曲，讓全天候loop著姜濤靚聲，一同感受姜B用作品說話。

22+1=Keung To 慈善 D.I.Y. 限定店｜尖沙咀 The ONE 位處尖沙咀The ONE的「22+1=Keung To慈善D.I.Y.限定店」以生日派對做主題，桃橙色配搭「滿場飛」的小姜姜和小濤濤，非常可愛。5大打卡場景包括掛上不同姜濤造型的14米打卡牆、約2米高我最喜愛的男歌手造型小姜姜、約1.4米高充氣天使善心小濤濤、Keung To Yummy Burger及KT 22＋1 TV Show，以及姜濤生日慈善D.I.Y限定店。 除了打卡之外，期間限定店更有DIY精品，包括5款ONLLY CASE手機殼及慈善D.I.Y.限定店特別版，以及於指定日子現場印製的限量版攬攬咕𠱸、手提電腦保護套及布袋，既可打卡又可以買到心頭好做善事。義賣精品每日數量有限，「姜糖」絕對要留意！

22+1=Keung To 慈善限定店｜銅鑼灣皇室堡 位於銅鑼灣皇室堡的「22+1=Keung To慈善限定店」同樣以桃橙色作主調，以多首姜濤的作品說出其故事，6大打卡位充滿普普藝術風，配搭型格十足的幾何圖案場景，展示姜濤的重要「事件簿」：表演、美食，當然還有姜B最愛的籃球。 現場有約2米高的立體小濤濤，穿上籃球背心，手捧籃球正在練習灌籃，令人聯想到即將播映的電視劇《季前賽》；往前走可見到壽星仔使出招牌心心手勢哼著《蒙着嘴說愛你》，貼近Pop Up慈善限定店更有《Master Class》姜「圖」。在另一邊，大家可透過不同角度，在鏡框中見到不同形象的姜濤，呼應《鏡中鏡》歌詞；把眼睛調至「廣角」，會發現畫風不同的巨大姜濤在整個背景中，正展示會心微笑；另外還有擺出超Charm甫士的姜濤和萌版小姜姜的打卡位。 皇室堡的獨家義賣精品十分多元，包括：5款ONLLY CASE手機殼及慈善限定店特別版及於指定日子推出的精品——充電器、杯、眼罩等，讓姜糖們與姜濤朝夕相對。義賣精品同樣每日數量有限，更多姜濤生日應援內容及期間限定商品尚待揭曉，各位「姜糖」記得留意住姜濤香港後援會社交平台的公布。